ΠΑΟΚ: Παραμένουν εκτός Κωνσταντέλιας – Καμαρά

Πρωινή προπόνηση είχε το πρόγραμμα για τους Θεσσαλονικείς, με τους Κωνσταντέλια – Καμαρά να παραμένουν εκτός.

Η επιθετική τακτική βρέθηκε στο προσκήνιο στην προπόνηση της Τρίτης (18.11) στη Νέα Μεσημβρία, λίγες μέρες πριν την επιστροφή στην αγωνιστική δράση.

Η μέρα στο προπονητικό κέντρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ξεκίνησε με προθέρμανση, ακολούθησαν παιχνίδια κατοχής, δουλειά στο επιθετικό, τακτικό κομμάτι, ενώ στο τέλος διεξήχθη κι οικογενειακό δίτερμα.

Οι Μαντί Καμαρά και Γιάννης Κωνσταντέλιας υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Την Τετάρτη (19.11) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00.