ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: “Μουδιασμένο” ξεκίνημα, έχασε έδαφος για τον τίτλο

Στην πρεμιέρα των πλέι οφ 1-4, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έμειναν ισόπαλοι χωρίς γκολ στην Τούμπα, σε ένα παιχνίδι που δεν είχε τις φάσεις και την ένταση που πολλοί θα περίμεναν. Ο Δικέφαλος, με το μουδιασμένο του ξεκίνημα στο μίνι πρωτάθλημα, έχασε κι άλλο έδαφος στη μάχη του τίτλου και, πλέον, θα πρέπει να «ρεφάρει» στο επόμενο ντέρμπι, στην έδρα της ΑΕΚ.

Ο αγώνας

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε σε χαμηλούς ρυθμούς, χωρίς να προσφέρει ιδιαίτερες συγκινήσεις στους φιλάθλους. Στο 8ο λεπτό, ο Μπάμπα απείλησε με κεφαλιά από εκτέλεση κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Τρία λεπτά αργότερα, ο Ταμπόρδα επιχείρησε κεφαλιά από το ύψος της περιοχής, χωρίς όμως να προβληματίσει τον Τσιφτσή.

Στο 32′, ο Ζαφείρης εκτέλεσε φάουλ και ο Κεντζιόρα πήρε κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, όμως η μπάλα πέρασε παράλληλα με την εστία. Δύο λεπτά πιο μετά, ο Γεντβάι δοκίμασε ένα σουτ, το οποίο κόντραρε και πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι. Η μοναδική αξιοσημείωτη φάση πριν το τέλος του ημιχρόνου σημειώθηκε στο 42ο λεπτό, όταν ο Πελίστρι πήρε κεφαλιά μετά από σέντρα του Καλάμπρια, με τη μπάλα να αλλοιώνεται ελαφρώς και να καταλήγει τελικά στα χέρια του Τσιφτσή. Έτσι, το 45λεπτο ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα και με περιορισμένες φάσεις.

Ανέβηκε το τέμπο στο δεύτερο, ο Λαφόν νίκησε τον Γερεμέγεφ

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με περισσότερη ένταση σε σχέση με το πρώτο, με τον ΠΑΟΚ να δείχνει διάθεση να ανοίξει το σκορ. Στο 47ο λεπτό, ο Κωνσταντέλιας ξεκίνησε ένα εκπληκτικό σλάλομ πίσω από το κέντρο και έδωσε την κατάλληλη στιγμή στον Γερεμέγεφ, που δοκίμασε το σουτ, όμως ο Λαφόν είπε «όχι». Λίγα λεπτά αργότερα, στο 53’, ο Ταμπόρδα βρέθηκε μέσα στη μικρή περιοχή, αλλά με ένα ανοιχτό κοντρόλ έδωσε την ευκαιρία στον Τσιφτσή να μπλοκάρει.

*Η μεγάλη απόκρουση του Λαφόν

Ο Παναθηναϊκός είχε στο 55′ την δική του στιγμή: ο Τετέι έκανε τσαφ στο ύψος του πέναλτι και στην εξέλιξη ο Γεντβάι δοκίμασε σουτ, με τη μπάλα να γλείφει το κάθετο δοκάρι. Στο 57’, ο Τάισον δοκίμασε πλασέ μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα κοντράρισε σε αντίπαλο και δεν βρήκε στόχο.

Στο 64’, ο Ζαρουρί βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ, όμως το πλασέ του από πλάγια θέση μέσα από την περιοχή δεν βρήκε εστία. Στη συνέχεια, οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν καθαρές φάσεις: στο 80’ ο Οζντόεφ σούταρε έξω από την περιοχή και η μπάλα πέρασε πάνω από το δοκάρι, ενώ στο 82’ ο Σφιντέρσκι πήρε κεφαλιά από το ύψος της περιοχής, αλλά η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Τσιφτσή. Το δεύτερο ημίχρονο είχε περισσότερη ενέργεια από το πρώτο, όμως οι μεγάλες φάσεις έμειναν χωρίς σωστά τελειώματα. 90’+6′ Σουτ του Σάντσες, μπλοκάρει ο Τσιφτσής.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάστρε (66′ Σάντσες), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης (76′ Καμαρά), Χατσίδης (71′ Πέλκας), Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ (66′ Γιακουμάκης).

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Τσιριβέγια (88′ Τσέριν), Μπακασέτας (75′ Σάντσες), Κυριακόπουλος, Πελίστρι (63′ Ζαρουρί), Τετέι (75′ Σφιντέρσκι), Ταμπόρδα (75′ Αντίνο).

MVP

Ο Λαφόν φώναξε παρών στην μεγαλύτερη ευκαιρία του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι, στο σουτ του Γερεμέγεφ στο 47′ και κράτησε όρθιο τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Ο Σιλβεστρζάκ άφησε το ντέρμπι να κυλήσει χωρίς κάρτες. Έδειξε μόλις τρεις, στους Τάισον και Σάντσες από πλευράς ΠΑΟΚ και στον Αντίνο από πλευράς Παναθηναϊκού.

