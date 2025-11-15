MENOY

ΠΑΟΚ: Παίρνει το βραβείο του ο Τσιφτσής

THESTIVAL TEAM

Ο Αντώνης Τσιφτσής συγκεντρώνει το 50% και πλέον των ψήφων για το βραβείο της καλύτερης ενέργειας για τον μήνα Οκτώβριο. Ο Έλληνας τερματοφύλακας κράτησε το 0-0 στο 18ο λεπτό στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, πραγματοποιώντας μια σωτήρια επέμβαση στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μαρίν εκτέλεσε γλυκά το κόρνερ, ο Βίντα πήρε την κεφαλιά, αλλά ο πορτιέρε του ΠΑΟΚ απομάκρυνε εντυπωσιακά πάνω στη γραμμή. Αυτή την απόκρουση ξεχώρισαν οι φίλοι της ομάδας και μέχρι σήμερα το απόγευμα.

Ο 26χρονος γκολκίπερ συγκέντρωνε το 53% των ψήφων με τον Ντεσπόντοφ να ακολουθεί με 27% για την μαγική ενέργεια του στη Γαλλία, όταν πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες της Λιλ, μπήκε στην περιοχή και γύρισε ιδανικά την μπάλα στον Ζίβκοβιτς , ο οποίος με αριστερό πλασέ από το ύψος του πέναλτι διαμόρφωσε το 2-4 στο 74′.


Τρίτος στη σχετική ψηφοφορία ο Γιάννης Μιχαηλίδης για την υπέροχη μακρινή μπαλιά του στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λιλ. Ο στόπερ του Δικεφάλου «ζύγισε» τέλεια το αριστερό του πόδι, βρήκε τον Άντριγια Ζίβκοβιτς στην πλάτη της άμυνας και εκείνος με ψύχραιμο πλασέ στην κλειστή γωνία έκανε το 0-2 στο 23′.

Πηγή: metrosport.gr

Αντώνης Τσιφτσής ΠΑΟΚ

