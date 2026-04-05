ΠΑΟΚ: Ο Λουτσέσκου έφυγε βιαστικά μετά τη λήξη και πετάει για Βουκουρέστι

Ο ΠΑΟΚ κόλλησε στο μηδέν απέναντι στον Παναθηναϊκό, για την πρεμιέρα των playoffs της Stoiximan Super League, με τους ασπρόμαυρους να χάνουν έδαφος στη μάχη του τίτλου.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ραζβάν Λουτσέσκου σύμφωνα με το metrosport.gr, δεν έκανε τις καθιερωμένες δηλώσεις στην κάμερα της Nova, με τον Τζανπάολο Καστορίνα να παίρνει τη θέση του και να μιλάει στο συνδρομητικό κανάλι.

Μάλιστα, ο Ρουμάνος τεχνικός έφυγε τρέχοντας από το γήπεδο, όταν ακούστηκε το σφύριγμα της λήξης, προκειμένου να ταξιδέψει άμεσα για Βουκουρέστι, για να βρεθεί στο πλευρό του πατέρα του, Μιρτσέα, οποίος βρίσκεται σε τεχνητό κώμα.

ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου

