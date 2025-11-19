ΠΑΟΚ: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μπήκε στο γήπεδο μετά τον τραυματισμό του

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας προπονήθηκε ατομικά για πρώτη φορά, μετά τον μυϊκό του τραυματισμό στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό.

Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για την επιστροφή του στη δράση, μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις εθνικές ομάδες, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μετράει επιστροφές.

Οι διεθνείς ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ επιστρέφουν σταδιακά στη Θεσσαλονίκη, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να βρίσκεται στην προπόνηση της Τετάρτης (19/11).

Την ίδια στιγμή, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μπήκε στο γήπεδο για πρώτη φορά μετά τον μυϊκό τραυματισμό του και ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Οι διεθνείς σταδιακά επιστρέφουν, οι μέρες περνούν, η δουλειά συνεχίζεται και το αγωνιστικό τμήμα της ομάδας μπαίνει στην τελική ευθεία για την επιστροφή στην αγωνιστική δράση.

Η προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση μέσα από διάφορες ασκήσεις και παιχνίδια, ακολούθησε δουλειά στο κομμάτι της κατοχής της μπάλας και στη συνέχεια οι παίκτες χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ και δούλεψαν εναλλάξ στα τελειώματα και στον τομέα της τακτικής.

Στο τελευταίο κομμάτι διεξήχθη οικογενειακό δίτερμα.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ ο Μαντί Καμαρά υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Την Πέμπτη (20/11) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00».