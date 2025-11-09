MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποχώρησε με πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο από το ντέρμπι της Λεωφόρου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 74′ στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ εξαιτίας μυϊκού προβλήματος, το οποίο έπαθε σε ανύποπτη φάση στην αναμέτρηση.

Ο ΠΑΟΚ είχε μειώσει στο σκορ με τρομερό γκολ του Γιάννη Κωνσταντέλια στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, όμως ο Έλληνας μεσοεπιθετικός λίγα λεπτά αργότερα στάθηκε άτυχος, αποκομίζοντας πρόβλημα στο πόδι, σύμφωνα με το newsit.gr.

Ο Κωνσταντέλιας αν έχει υποστεί θλάση θα λείψει σίγουρα από τα παιχνίδια της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας κόντρα σε Σκωτία και Λευκορωσία.

Φωτογραφία: Intime

Γιάννης Κωνσταντέλιας ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Formula 1: Ο Νόρις πήρε τεράστια νίκη στη Βραζιλία και αγκάλιασε τον τίτλο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 31 λεπτά πριν

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Άναψαν τα… αίματα στο φινάλε με Μλαντένοβιτς και Μπιάνκο – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της: “Ένα μικρό θαύμα είναι καθ’ οδόν”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Ν. Ανδρουλάκης: Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, πρόγραμμα σοβαρό, προοδευτικό και πολιτικό ήθος

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Χιμένεθ: Δίνουμε τα πάντα με τους ποδοσφαιριστές που διαθέτουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την ισοπαλία

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Τζόκερ: Τα αποτελέσματα της αποψινής κλήρωσης – Τα νούμερα που κερδίζουν