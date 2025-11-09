ΠΑΟΚ: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποχώρησε με πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο από το ντέρμπι της Λεωφόρου

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 74′ στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ εξαιτίας μυϊκού προβλήματος, το οποίο έπαθε σε ανύποπτη φάση στην αναμέτρηση.

Ο ΠΑΟΚ είχε μειώσει στο σκορ με τρομερό γκολ του Γιάννη Κωνσταντέλια στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, όμως ο Έλληνας μεσοεπιθετικός λίγα λεπτά αργότερα στάθηκε άτυχος, αποκομίζοντας πρόβλημα στο πόδι, σύμφωνα με το newsit.gr.

Ο Κωνσταντέλιας αν έχει υποστεί θλάση θα λείψει σίγουρα από τα παιχνίδια της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας κόντρα σε Σκωτία και Λευκορωσία.