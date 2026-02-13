MENOY

ΠΑΟΚ: Νέο πλήγμα με Πέλκα

Φωτογραφία: Intime
Σοβαρός αποδείχθηκε, τελικά, ο τραυματισμός του Δημήτρη Πέλκα. Ο 32χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός, που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο πρόσφατο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, θα απουσιάσει για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες.

Ο πρώην άσος της Φενέρμπαχτσε έγινε αναγκαστική αλλαγή λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο με το «τριφύλλι». Υποβλήθηκε σε μαγνητική η οποία έδειξε πώς έχει υποστεί θλάση, μένοντας εκτός μέχρι τις αρχές του Μάρτη. Κάτι που σημαίνει πως ο Πέλκας θα χάσει το ντέρμπι με την ΑΕΚ (15/2, εντός), τα δύο παιχνίδια με τη Θέλτα (19/2 εντός και 26/2 εκτός) για τα Play Off του UEFA Europa League και τους αγώνες πρωταθλήματος με ΑΕΛ (22/2 εκτός), Αστέρα Τρίπολης (1/3 εντός), Κηφισιά (4/3 εκτός) και Ολυμπιακό (8/3 εκτός).

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν υπολογίζει, επίσης, για τις δυο επόμενες εβδομάδες στους Γιάννη Κωνσταντέλια και Κίριλ Ντεσπόντοφ ενώ παραμένει άγνωστο το πότε ακριβώς θα επανέρθει ο Λούκας Ιβανούσετς ο οποίος έχει τεθεί νοκ άουτ από τα μέσα Δεκέμβρη – τελευταία του εμφάνιση, ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά, ήταν στο 2-0 επί του Παναθηναϊκού στην Τούμπα στις 21/12.

Και οι τέσσερις ποδοσφαιριστές υποβλήθηκαν και σήμερα (13/2) σε θεραπεία και, φυσικά, δεν υπολογίζονται για το ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Τούμπα (Κυριακή 15/2, 19:30) στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Δημήτρης Πέλκας

