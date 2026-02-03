MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Μεγάλη ανησυχία για Κωνσταντέλια – Δύσκολα με Παναθηναϊκό

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ημιτελικός Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Παναθηναϊκό στην Αθήνα για το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ, με την διήμερη προετοιμασία να ολοκληρώνεται το μεσημέρι της Τρίτης (03.02) στη Νέα Μεσημβρία.

Η τελευταία προπόνηση όπως συνηθίζεται ήταν αφιερωμένη στην τακτική προσέγγιση του επικείμενου αγώνα, ενώ έγινε ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υποβλήθηκε σε μαγνητική και το ιατρικό επιτελείο περιμένει τα αποτελέσματά της. Συγκριτικά με τη χθεσινή μέρα, σήμερα φαίνεται να υπάρχει μεγαλύτερη ανησυχία για το μέγεθος του προβλήματος του έλληνα διεθνή. Από την άλλη ο Λούκα Ιβανούσετς υποβλήθηκε σε θεραπεία και έκανε πρόγραμμα στο γυμναστήριο.

Το απόγευμα η ομάδα αναχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία με πτήση τσάρτερ για Αθήνα.

Γιάννης Κωνσταντέλιας ΠΑΟΚ

