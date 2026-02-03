ΠΑΟΚ: Μεγάλη ανησυχία για Κωνσταντέλια – Δύσκολα με Παναθηναϊκό

Ημιτελικός Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Παναθηναϊκό στην Αθήνα για το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ, με την διήμερη προετοιμασία να ολοκληρώνεται το μεσημέρι της Τρίτης (03.02) στη Νέα Μεσημβρία.

Η τελευταία προπόνηση όπως συνηθίζεται ήταν αφιερωμένη στην τακτική προσέγγιση του επικείμενου αγώνα, ενώ έγινε ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υποβλήθηκε σε μαγνητική και το ιατρικό επιτελείο περιμένει τα αποτελέσματά της. Συγκριτικά με τη χθεσινή μέρα, σήμερα φαίνεται να υπάρχει μεγαλύτερη ανησυχία για το μέγεθος του προβλήματος του έλληνα διεθνή. Από την άλλη ο Λούκα Ιβανούσετς υποβλήθηκε σε θεραπεία και έκανε πρόγραμμα στο γυμναστήριο.

Το απόγευμα η ομάδα αναχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία με πτήση τσάρτερ για Αθήνα.