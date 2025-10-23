ΠΑΟΚ: Με ανεβασμένη ψυχολογία για θετικό αποτέλεσμα στη Γαλλία κόντρα στην ισχυρή Λιλ

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Λιλ απόψε στις 22:00 έχοντας ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στην ΑΕΚ, με στόχο το πρώτο ευρωπαϊκό τρίποντο.

Με το πόδι πατημένο στο… γκάζι ταξίδεψε ο Δικέφαλος στο γαλλικό βορρά για να αντιμετωπίσει τον Ζενεσιό, τον Ζιρού και την… παρέα τους, που φιγουράρουν στα ψηλά της League Phase με 6 βαθμούς και ένα «αρχοντικό» διπλό στη Ρώμη.

Ένας ΠΑΟΚ που έδειξε τη νοοτροπία μαχητή, που έχει τονίσει επανειλημμένα ο Ραζβάν Λουτσέσκου, τόσο απέναντι στον Ολυμπιακό, όσο κυρίως απέναντι στην ΑΕΚ.

Τώρα όμως είναι η ώρα να βρει τον εαυτό του -και πολύτιμους βαθμούς- στο Europa League, στο οποίο ξεκίνησαν άσχημα με μία ισοπαλία και μία ήττα με τα περιθώρια να στενεύουν.

Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ έμεινε προληπτικά στα «πιτς» και στη Θεσσαλονίκη, όπως και ο Τάισον, με την κατάστασή τους να μην εμπνέει ανησυχία και να βρίσκονται στα πλάνα ενόψει Βόλου.

Στα (άκρως) θετικά, η επιστροφή στην αποστολή του Γίρι Παβλένκα, ο οποίος φωνάζει «παρών» το συντομότερο δυνατό ενόψει της απαιτητικής συνέχειας του ΠΑΟΚ σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις.

Όσον αφορά την 11άδα, ο Ρουμάνος τεχνικός άφησε… θολό το τοπίο για πιθανό ροτέισον, με τον Τσιφτσή να φαντάζει σίγουρος κάτω από τα δοκάρια, ενώ στην άμυνα το δίδυμο Κεντζιόρα-Μιχαηλίδης ενδέχεται να «χαλάσει» ελέω των τρομερών εμφανίσεων του Ντέγιαν Λόβρεν.

Ο Τζόντζο Κένι πιθανότατα θα πάρει «ανάσες» με τον Σάστρε να διεκδικεί φανέλα βασικού, με τον Μπάμπα στ΄αριστερά να είναι ο επικρατέστερος. Εν τη απουσία του Οζντόεφ το δίδυμο Καμαρά-Μεϊτέ δύσκολα θα «σπάσει», με τον Μπιάνκο πάντως να δείχνει καλά στοιχεία στην Ισπανία.

Χωρίς τον Τάισον οι επιλογές για βασική ενδεκάδα στη μεσοεπιθετική γραμμή λιγοστεύουν με τους Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς και Ντεσπόντοφ να φαντάζουν οι επικρατέστεροι με τον Σέρβο να μετακινείται σε αυτή την πιθανή περίπτωση στ΄αριστερά, με τον Δημήτρη Πέλκα να επανέρχεται σταδιακά στο 100%. Ο Γιώργος Γιακουμάκης παίζει non stop το τελευταίο διάστημα και δεν αποκλείεται ο Φιόντορ Τσάλοβ να τον «ξεκουράσει», επιστρέφοντας στην ενεργό δράση μετά τον τραυματισμό του.

Πώς θα κατέβει η Λιλ

Αλλαγές σκέφτεται όμως και ο Μπρούνο Ζενεσιό. Ο Οζέρ δεν χάνει τη θέση του βασικού κάτω από τα δοκάρια τη φετινή σεζόν, ενώ στην άμυνα αναμένονται αλλαγές για λόγους επιφόρτισης, παρά τα αρκετά προβλήματα τραυματισμών. Στους στόπερ, οι Κονγκολέζοι Εμπεμπά, Μαντί δύσκολα θα μείνουν «εκτός», με τους ακραίους μπακ, Βερντόνκ-Σάντος να αγωνίζονται στην Ευρώπη ως βασικοί, κάτι που δεν αποκλείεται να συμβεί και αύριο (23/10) απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Η τριάδα των χαφ με τους Μπουαντί-Αντρέ και τον Χάραλντσον σε λίγο πιο προωθημένο ρόλο είναι εκ των φαβορί για να ξεκινήσουν, πίσω από τον Ιγκαμάνε, με τον ανέτοιμο Ζιρού να μένει στον πάγκο. Στα «φτερά» της επίθεσης τέλος, οι Φερνάντες-Πάρντο, Κορέια και Σαχραουί «κυνηγούν» τις δύο θέσεις των εξτρέμ, με τον τελευταίο να έχει τις περισσότερες πιθανότητες για φανέλα βασικού και τους έτερους να μοιράζονται τον χρόνο συμμετοχής φέτος.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 22:00 ώρα Ελλάδος και θα μεταδοθεί απευθείας από το Cosmote Sports 5 HD, ενώ διαιτητής του αγώνα θα είναι ο… γνώριμος Νταμπάνοβιτς.

Πηγή: sdna.gr