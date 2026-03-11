ΠΑΟΚ: Κωνσταντέλιας, Ζαφείρης και Τάισον στο Παλατάκι για το παιχνίδι με το Περιστέρι

ΠΑΟΚ παίζει τον 1ο προημιτελικό του FIBA Europe Cup με το Περιστέρι στο Παλατάκι και στις εξέδρες του γηπέδου είναι και μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας.

Συγκεκριμένα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο Τάισον και ο Χρήστος Ζαφείρης εκμεταλλεύτηκαν το ρεπό που έδωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου και πήγαν να στηρίξουν την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ.

Οι τρεις παίκτες κάθονται πίσω από το αφεντικό της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Αριστοτέλη Μυστακίδη και τον νέο προπονητή, Αντρέα Τρινκιέρι. Μάλιστα φέρεται να είχαν και ολιγόλεπτη συζήτηση μεταξύ τους.