MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Κωνσταντέλιας, Ζαφείρης και Τάισον στο Παλατάκι για το παιχνίδι με το Περιστέρι

Facebook/ΚΑΕ ΠΑΟΚ
|
THESTIVAL TEAM

ΠΑΟΚ παίζει τον 1ο προημιτελικό του FIBA Europe Cup με το Περιστέρι στο Παλατάκι και στις εξέδρες του γηπέδου είναι και μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας.

Συγκεκριμένα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο Τάισον και ο Χρήστος Ζαφείρης εκμεταλλεύτηκαν το ρεπό που έδωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου και πήγαν να στηρίξουν την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ.

Οι τρεις παίκτες κάθονται πίσω από το αφεντικό της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Αριστοτέλη Μυστακίδη και τον νέο προπονητή, Αντρέα Τρινκιέρι. Μάλιστα φέρεται να είχαν και ολιγόλεπτη συζήτηση μεταξύ τους.

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Σοφία Χρηστίδου: “Υπάρχει βίντεο από την κακοποίησή της μέσα στην τάξη”, λέει ο δικηγόρος της οικογένειας της καθηγήτριας που πέθανε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 14 ώρες πριν

Ο “χάρτης” πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως και την Παρασκευή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 λεπτά πριν

Φάμελλος: Δεν πρέπει να υπάρξει εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Αναχώρησε για την Κύπρο το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon μετά το χτύπημα στο Ακρωτήρι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Νέες αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη – Τρία περιστατικά με περισσότερα από 100 άτομα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 21 ώρες πριν

Εγκαινιάστηκε από τη Μενδώνη το Ηχογραφικό Κέντρο και Στούντιο Επαυξημένης Πραγματικότητας στο ΜΜΘ