ΠΑΟΚ: Η ομιλία Λουτσέσκου για τις 200 νίκες στην ομάδα – “Είναι ένα φανταστικό ταξίδι για μένα”

Τις 200 νίκες ως προπονητής του ΠΑΟΚ έφτασε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο Ρουμάνος τεχνικός που έχει συνδέσει το όνομά του με την ομάδα καθώς και τις επιτυχίες της.

Έχει καθίσει στον πάγκο του Δικεφάλου 317 φορές και συνεχίζει να γράφει την δική του ιστορία.

Μετά το παιχνίδι με την Κηφισιά, η ομάδα επιφύλασσε μια όμορφη έκπληξη στον Λουτσέσκου, με την μπάλα (από τον αγώνα) των 200 νικών και την φανέλα του εν λόγω επιτεύγματος.

Με αφορμή αυτήν, ο Λουτσέσκου μίλησε στα αποδυτήρια για μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για τον ίδιο.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Σας ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά για όλα όσα περάσαμε μέχρι τώρα. Είναι ένα φανταστικό ταξίδι για μένα και σας ζητώ, σας ικετεύω με όλη μου την καρδιά, να είστε σοβαροί, με τεράστιο κίνητρο και αυτοπεποίθηση, καθώς είναι μια σεζόν που μπορεί να μείνει για τον καθένα μας στην δική του ιστορία. Να κερδίσουμε, είναι πιθανό και εξαρτάται από εμάς, το πρωτάθλημα, το κύπελλο, είναι πιθανό και εξαρτάται από εμάς. Και στην Ευρώπη; Πρώτο παιχνίδι την Πέμπτη, να πάμε για πρόκριση. Οκ παιδιά, συγκεντρωμένοι».