ΠΑΟΚ: Η FIBA αποθέωσε τον “Δικέφαλο του Βορρά” για την ατμόσφαιρα στην Πυλαία

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 104-96 κόντρα στην Ανβίλ και μετά τη λήξη του αγώνα για το FIBA Europe Cup παίκτες και κόσμος έγιναν ένα, για να πανηγυρίσουν τη νίκη.

Μαζί τους ήταν και ο Γιαννάκης Μήγιος, που έχει γίνει κομμάτι της μπασκετικής οικογένειας του ΠΑΟΚ με τη FIBA να κάνει ειδική ανάρτηση για την ατμόσφαιρα στο γήπεδο των Θεσσαλονικιών.

«Γι’ αυτό γίνονται όλα» έγραψαν στη δημοσίευσή τους για δείξει ότι οι στιγμές αυτές είναι ο λόγος που το μπάσκετ είναι από τα αθλήματα με έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα και πάθος στην Ευρώπη.