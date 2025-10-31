ΠΑΟΚ: Έστειλε επίσημο έγγραφο ο Α.Σ. στην ΠΑΕ – Την Δευτέρα η συνάντηση για τη Νέα Τούμπα

Ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ ενημέρωσε πως έστειλε επίσημο έγγραφο στην ΠΑΕ από την Πέμπτη, σύμφωνα με το περιεχόμενο του οποίου, την προσκαλεί να συναντηθούν, για να προχωρήσουν στη διαδικασία του μνημονίου συνεργασίας για τη Νέα Τούμπα.

Υπενθυμίζεται πως μετά την σχετική ψηφοφορία στον Α.Σ. ΠΑΟΚ δεν ισχύει η 31η Δεκεμβρίου 2025 (ως καταληκτική ημερομηνία για την πλευρά του Ιβάν Σαββίδη), που είχε προκριθεί από το περασμένο καλοκαίρι.

Η συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών αναμένεται να γίνει την Δευτέρα.

Η ενημέρωση που δόθηκε από τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ αναφέρει τα εξής:

«Ο ΑΣ ΠΑΟΚ έχει στείλει από την Πέμπτη επίσημα έγγραφο στην ΠΑΕ που την προσκαλεί όποτε θέλει και συγκεκριμένα σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο ή από την Δευτέρα (δεν αναφέρεται η ημέρα της Κυριακής λόγω του αγώνα με τον Πανσερραϊκό) να συναντηθούν για να παραδώσει μετά και από την ψηφοφορία που έγινε το μνημόνιο συνεργασίας για την νέα Τούμπα».

Επί της ουσίας αναμένεται να γίνει αυτή η συνάντηση την Δευτέρα, καθώς η ΠΑΕ απάντησε θετικά (όπως αναμενόταν) στο αίτημα του Α.Σ.