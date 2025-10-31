MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Έστειλε επίσημο έγγραφο ο Α.Σ. στην ΠΑΕ – Την Δευτέρα η συνάντηση για τη Νέα Τούμπα

|
THESTIVAL TEAM

Ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ ενημέρωσε πως έστειλε επίσημο έγγραφο στην ΠΑΕ από την Πέμπτη, σύμφωνα με το περιεχόμενο του οποίου, την προσκαλεί να συναντηθούν, για να προχωρήσουν στη διαδικασία του μνημονίου συνεργασίας για τη Νέα Τούμπα.

Υπενθυμίζεται πως μετά την σχετική ψηφοφορία στον Α.Σ. ΠΑΟΚ δεν ισχύει η 31η Δεκεμβρίου 2025 (ως καταληκτική ημερομηνία για την πλευρά του Ιβάν Σαββίδη), που είχε προκριθεί από το περασμένο καλοκαίρι.

Η συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών αναμένεται να γίνει την Δευτέρα.

Η ενημέρωση που δόθηκε από τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ αναφέρει τα εξής:

«Ο ΑΣ ΠΑΟΚ έχει στείλει από την Πέμπτη επίσημα έγγραφο στην ΠΑΕ που την προσκαλεί όποτε θέλει και συγκεκριμένα σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο ή από την Δευτέρα (δεν αναφέρεται η ημέρα της Κυριακής λόγω του αγώνα με τον Πανσερραϊκό) να συναντηθούν για να παραδώσει μετά και από την ψηφοφορία που έγινε το μνημόνιο συνεργασίας για την νέα Τούμπα».

Επί της ουσίας αναμένεται να γίνει αυτή η συνάντηση την Δευτέρα, καθώς η ΠΑΕ απάντησε θετικά (όπως αναμενόταν) στο αίτημα του Α.Σ.

Νέα Τούμπα ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 40χρονου στην Πάρο – Εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης για το δράστη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Αχιλλέας Μπέος: Έχω πάει σεξουαλικά και με μαύρες σε μικρή ηλικία, πώς είμαι ρατσιστής;

ΥΓΕΙΑ 6 ώρες πριν

Οδηγίες για τον μητρικό θηλασμό από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Τάσος Ιορδανίδης για Θάλεια Ματίκα: “Είμαι 17 χρόνια καψούρης – Θα συζητούσα την απιστία”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Πέλλα: 29χρονος καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση ξαδέλφης του που ήταν μεθυσμένη

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Σταμάτης Φασουλής: Για δέκα χρόνια έπινα ένα μπουκάλι βότκα την ημέρα