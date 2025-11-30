MENOY

ΠΑΟΚ: Επικίνδυνη έξοδος για τον “Δικέφαλο” που δοκιμάζεται στην έδρα του Λεβαδειακού – Η ώρα και το κανάλι της μετάδοσης

Δύσκολη αποστολή έχει απόψε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος καλείται να αφήσει πίσω του την ισοπαλία με την Μπραν στην Τούμπα και να κοιτάξει στα μάτια τον Λεβαδειακό.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, πρέπει να βρει αντίδραση και να αποδράσει από μία πολύ δύσκολη έδρα κόντρα στην καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος και τον τέταρτο στη βαθμολογία, Λεβαδειακό.

Να θυμίσουμε πως οι δύο ομάδες βρέθηκαν αντιμέτωπες και στην πρώτη αγωνιστική για το κύπελλο με τον Λεβαδειακό να συντρίβει τον ΠΑΟΚ, με 4-1.

Η αποψινή αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί από το Nova Sports Prime.

