ΠΑΟΚ: Έπεσαν οι υπογραφές για την ιστορική συμφωνία για το Καυτανζόγλειο – “Καλώς ορίσατε σπίτι σας” είπε ο Βρούτσης

Έπεσαν οι υπογραφές το μεσημέρι της Πέμπτης (12/3) για την παραχώρηση του Καυταντζογλείου σταδίου στον ΠΑΟΚ, προκειμένου ο Δικέφαλος να αγωνίζεται εκεί κατά την ανέγερση της Νέας Τούμπας. Η υπογραφή της σύμβασης έγινε παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

Περίπου στη μία το μεσημέρι, ο Γιάννης Βρούτσης καλωσόρισε θερμά τη αντιπροσωπεία του Δικεφάλου και τη Μαρία Γκοντζαρόβα στα γραφεία του σταδίου, λέγοντάς της χαρακτηριστικά: «Σας καλωσορίζουμε στο σπίτι σας πλέον».

Η αποστολή του ΠΑΟΚ αποτελούνταν από τη Μαρία Γκοντζαρόβα, τον Άγγελο Αναστασιάδη, τον Γιάννη Δημογιάννη και τον Αχιλλέα Μαυρομάτη.

Όπως ανέφερε στην ομιλία του ο κ. Βρούτσης, «όλο αυτό το διάστημα όλοι μαζί τρέξαμε μια συνολική προσπάθεια που δεν έχει ξαναγίνει. Μια προσπάθεια πλήρους αναβάθμισης, βελτίωσης και ουσιαστικής επανεκκίνησης του Καυταντζογλείου».

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού ανέφερε ότι «σε μια ιστορική και εμβληματική ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ, έπρεπε να ανταποκριθεί η πολιτεία και το υπουργείο Αθλητισμού να σταθεί δίπλα του και να αντιμετωπίσουμε μαζί οποιαδήποτε αρωγή ήθελε».

Και τόνισε ότι «το φιλόξενο, το πολλά υποσχόμενο και σε πλήρη εξέλιξη αναβάθμισης Καυτανζογλειο υποδέχεται, με ανοιχτές τις πόρτες και την αγκαλιά του, τον ιστορικό και εμβληματικό ΠΑΟΚ για πρώτη φορά θεσμικά και επίσημα».

«Είμαστε ικανοποιημένοι για αυτό το σημαντικό βήμα»

Από την πλευρά της η CEO του ΠΑΟΚ, Μαρία Γκοντσάροβα εξέφρασε την ικανοποίηση του συλλόγου για την εξέλιξη αυτή την οποία χαρακτήρισε σημαντικό βήμα και υπογράμμισε πως πρέπει να γίνουν ακόμα αρκετά πράγματα να γίνουν ώστε το Καυτανζόγλειο να μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλα αθλητικά γεγονότα.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις αρχές που συμμετείχαν για αυτή την συμφωνία και τον κύριο Υπουργό, για την συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα. Είμαστε χαρούμενοι, είμαστε ικανοποιημένοι για αυτό το σημαντικό βήμα που γίνεται σήμερα, αλλά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε πολλά πράγματα ακόμα, γιατί αυτό το στάδιο αξίζει να φιλοξενεί μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας γιατί είναι άνοιξη και βρισκόμαστε στο τελευταίο κομμάτι της ποδοσφαιρικής σεζόν, αλλά ταυτόχρονα και η έναρξη της επόμενης σεζόν είναι και αυτή σύντομα. Ελπίζω να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την θέληση, αυτό το πάθος για αυτή την συνεργασία με όλες τις αρχές, για να μπορέσουμε την νέα σεζόν να είμαστε σε αυτό το στάδιο. Ελπίζω να βλέπουν όλοι τις προσπάθειες που κάνει ο ΠΑΟΚ για να διαφημίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο και τους Έλληνες παίκτες. Όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι μια κοινή προσπάθεια για αυτό χρειαζόμαστε το κράτος να είναι κοντά μας, να προωθήσει αυτό το θέμα, γιατί δεν υπάρχει υψηλό επίπεδο ποδόσφαιρο, χωρίς υψηλές προδιαγραφές στις εγκαταστάσεις και αυτό το βήμα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ελλάδα αξίζει να βρίσκεται ψηλά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είμαστε εδώ, βάζουμε όλες μας τις δυνάμεις και πιστεύω ότι το κράτος θα είναι δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια», δήλωσε η κα Γκοντσάροβα.

Πενταετής η σύμβαση

Η σύμβαση ανάμεσα σε ΠΑΕ ΠΑΟΚ και στη διοίκηση του Καυτανζογλείου θα έχει χρονική διάρκεια πέντε ετών, ενώ σύμφωνα με τον υπουργό η δημοπράτηση του έργου του σταδίου θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Ιούλιο.

Με τη σύμβαση επικυρώνεται η μίσθωση του Καυτανζογλείου για τη χρήση του από τον ΠΑΟΚ στο διάστημα που θα διαρκέσει η ανέγερση της νέας Τούμπας.