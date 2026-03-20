ΠΑΟΚ: Επανέρχεται ο Γιώργος Γιακουμάκης, παραμένουν εκτός οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τζόντζο Κένι

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής της Super League, κόντρα στον Βόλο, με τον Γιώργο Γιακουμάκη να βγάζει και πάλι μέρος της προπόνησης.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης επανέρχεται σιγά σιγά από τον τραυματισμό του και θέλει να είναι απόλυτα έτοιμος για τα πλέι οφ, με τον ΠΑΟΚ να έχει όμως ακόμη εκτός τους, Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τζόντζο Κένι.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Δύο μέρες πριν την εκτός έδρας μάχη κόντρα στο Βόλο, η προετοιμασία της ομάδας μπαίνει στην τελική ευθεία, με την τακτική να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο.

Η μέρα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, ακολούθησαν ασκήσεις τακτικής, που αφορούσαν τόσο την επιθετική, όσο και την αμυντική προσέγγιση του επικείμενου αγώνα, ενώ στο φινάλε διεξήχθη και οικογενειακό δίτερμα.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης ακολούθησε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τζόντζο Κένι υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Το Σάββατο (21.03) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:45 και το απόγευμα θα αναχωρήσει οδικώς για Βόλο.

Δείτε μέσα από τον φακό του paokfc.gr τις αποκλειστικές εικόνες από την προπόνηση της Παρασκευής στη Νέα Μεσημβρία.

