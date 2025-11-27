MENOY

ΠΑΟΚ: Εκτός αποστολής ο Πέλκας για τον αγώνα με την Μπραν λόγω ενοχλήσεων

Φωτογραφία: Intime
Ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε για τον ΠΑΟΚ λίγη ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα με την Μπραν (19:45, COSMOTE SPORT 3 HD) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Συγκεκριμένα ο Δημήτρης Πέλκας αισθάνθηκε ενοχλήσεις και έμεινε εκτός αποστολής για τον Δικέφαλο του Βορρά.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Κένι, Μπάμπα, Μπιάνκο, Μεϊτέ, Ιβανούσετς, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης.

Στον πάγκο: Μοναστηρλής, Τσιφτσής, Βολιάκο, Λόβρεν, Τσάλοβ, Σάστρε, Θυμιάνης, Οζντόεβ, Τέιλορ, Χατσίδης, Μύθου, Ντεσπόντοβ.

Δημήτρης Πέλκας ΠΑΟΚ

