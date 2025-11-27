ΠΑΟΚ: Εκτός αποστολής ο Πέλκας για τον αγώνα με την Μπραν λόγω ενοχλήσεων
THESTIVAL TEAM
Ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε για τον ΠΑΟΚ λίγη ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα με την Μπραν (19:45, COSMOTE SPORT 3 HD) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Συγκεκριμένα ο Δημήτρης Πέλκας αισθάνθηκε ενοχλήσεις και έμεινε εκτός αποστολής για τον Δικέφαλο του Βορρά.
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Κένι, Μπάμπα, Μπιάνκο, Μεϊτέ, Ιβανούσετς, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης.
Στον πάγκο: Μοναστηρλής, Τσιφτσής, Βολιάκο, Λόβρεν, Τσάλοβ, Σάστρε, Θυμιάνης, Οζντόεβ, Τέιλορ, Χατσίδης, Μύθου, Ντεσπόντοβ.
