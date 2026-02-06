MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Χρηματικό πρόστιμο για τους πυρσούς που άναψαν στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Χρηματικό πρόστιμο επιβλήθηκε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα όσα έγιναν στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό στο γήπεδο της Τούμπας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο παιχνίδι της 1ης Φεβρουαρίου 2026 με τον Πανσερραϊκό στην Τούμπα, όπου οι οπαδοί του Δικεφάλου επιθυμούσαν να τιμήσουν τη μνήμη των αετόπουλων που χάθηκαν στη Ρουμανία, ανάβοντας πυρσούς.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι οι 1.150 πυρσοί άναψαν στο πλαίσιο προγραμματισμένης εκδήλωσης πένθους και είχε προηγηθεί ενημέρωση της Διεύθυνσης Αγωνιστικού της Super League.

Παρά την ειδοποίηση, η ΕΠΟ αποφάσισε ότι υπήρξε παραβίαση των άρθρων και επέβαλε χρηματικό πρόστιμο.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει:

«ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση. Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ τη χρηματική ποινή των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ, την οποία κρίνει δίκαιη και εύλογη λαμβανομένου υπόψη ότι το άναμμα των επίμαχων πυρσών (1.150) έλαβε χώρα στο πλαίσιο προγραμματισμένης εκδήλωσης πένθους στην μνήμη των οπαδών που σκοτώθηκαν στις 27-1-2026 και είχε προηγουμένως ενημερωθεί σχετικά η Διεύθυνση Αγωνιστικού της SUPER LEAGUE (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’, i) του Π.Κ. της ΕΠΟ)».

ΠΑΟΚ Πυρσοί

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

ΑΣ ΠΑΟΚ: Ζητεί από τον Τέλη Μυστακίδη να τηρήσει τα μεταξύ τους συμφωνηθέντα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Φάμελλος για Καρυστιανού: Στηρίζουμε τους αγώνες για τα Τέμπη, αλλά η απάντηση στο σημερινό καθεστώς πρέπει να είναι αριστερή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε τροχόσπιτο στο δήμο Λαγκαδά

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

H Νεφέλη Τίτα αντί του Αλέξανδρου Γκιννή στη θέση του Σημαιοφόρου για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 11 ώρες πριν

Τα αρχεία που αλλάζουν τον κόσμο μας: Μεγάλο αφιέρωμα στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Γιάννης Δρακόπουλος: Μας έχουν πει ότι το “Σόι σου” θα συνεχίσει και του χρόνου