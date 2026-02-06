ΠΑΟΚ: Χρηματικό πρόστιμο για τους πυρσούς που άναψαν στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό

Χρηματικό πρόστιμο επιβλήθηκε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα όσα έγιναν στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό στο γήπεδο της Τούμπας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο παιχνίδι της 1ης Φεβρουαρίου 2026 με τον Πανσερραϊκό στην Τούμπα, όπου οι οπαδοί του Δικεφάλου επιθυμούσαν να τιμήσουν τη μνήμη των αετόπουλων που χάθηκαν στη Ρουμανία, ανάβοντας πυρσούς.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι οι 1.150 πυρσοί άναψαν στο πλαίσιο προγραμματισμένης εκδήλωσης πένθους και είχε προηγηθεί ενημέρωση της Διεύθυνσης Αγωνιστικού της Super League.

Παρά την ειδοποίηση, η ΕΠΟ αποφάσισε ότι υπήρξε παραβίαση των άρθρων και επέβαλε χρηματικό πρόστιμο.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει:

«ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση. Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ τη χρηματική ποινή των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ, την οποία κρίνει δίκαιη και εύλογη λαμβανομένου υπόψη ότι το άναμμα των επίμαχων πυρσών (1.150) έλαβε χώρα στο πλαίσιο προγραμματισμένης εκδήλωσης πένθους στην μνήμη των οπαδών που σκοτώθηκαν στις 27-1-2026 και είχε προηγουμένως ενημερωθεί σχετικά η Διεύθυνση Αγωνιστικού της SUPER LEAGUE (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’, i) του Π.Κ. της ΕΠΟ)».