MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Χωρίς Κωνσταντέλια στο ντέρμπι με τον Άρη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του για το ντέρμπι με τον Άρη. Ο «Δικέφαλος» είναι έτοιμος για τη μεγάλη αναμέτρηση στο «Κλεάνθης Βικελίδης» την Κυριακή (8/2, 19:00).

Το πρόγραμμα περιλάμβανε τακτική, δίτερμα και ειδικές ασκήσεις στις στατικές φάσεις, ενώ –όπως συνηθίζει– ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή.

Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν υπολογίζει στον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος έκανε θεραπεία. Εκτός παραμένουν επίσης οι Δημήτρης Χατσίδης και Λούκα Ιβανούσετς.

Γιάννης Κωνσταντέλιας ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 13 ώρες πριν

Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε κεκλεισμένων των θυρών

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Γιάννης Αντετοκούνμπο: To Μιλγουόκι αποθέωσε τον Greek Freak λίγο μετά τη λήξη του trade deadline – Δείτε βίντεο

MEDIA NEWS 6 ώρες πριν

Χρηστίδου: Τα όσα λέει ο Παπανώτας είναι στην ίδια στρατόσφαιρα με αυτά που είχε πει ο Χάρης Βαρθακούρης για την Αντελίνα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Άνω Λιόσια: Συνελήφθη 66χρονος για ναρκωτικά και οπλοκατοχή – Κατασχέθηκαν χάπια, καραμπίνα και σφαίρες

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Πολωνία: Eκλεισαν δύο αεροδρόμια λόγω “μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας”

MEDIA NEWS 9 ώρες πριν

Κώστας Τσουρός: Μειώνεται σε μία ώρα η διάρκεια της εκπομπής του και γίνεται αμιγώς ενημερωτική