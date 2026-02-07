ΠΑΟΚ: Χωρίς Κωνσταντέλια στο ντέρμπι με τον Άρη

Με προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του για το ντέρμπι με τον Άρη. Ο «Δικέφαλος» είναι έτοιμος για τη μεγάλη αναμέτρηση στο «Κλεάνθης Βικελίδης» την Κυριακή (8/2, 19:00).

Το πρόγραμμα περιλάμβανε τακτική, δίτερμα και ειδικές ασκήσεις στις στατικές φάσεις, ενώ –όπως συνηθίζει– ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή.

Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν υπολογίζει στον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος έκανε θεραπεία. Εκτός παραμένουν επίσης οι Δημήτρης Χατσίδης και Λούκα Ιβανούσετς.