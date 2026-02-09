ΠΑΟΚ: Χωρίς Κωνσταντέλια και Ντεσπόντοφ για το κρίσιμο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό

Η απουσία των Κωνσταντέλια, Ντεσπόντοφ από τον αγώνα της Τετάρτης κόντρα στον Παναθηναϊκό είναι δεδομένη μετά και την σημερινή προπόνηση, κάτι που έτσι κι αλλιώς ήταν αναμενόμενο.

Ο Κωνσταντέλιας συνέχισε τη θεραπεία, δεν έκανε καν ατομικό και όλα δείχνουν πως η επιστροφή του στη δράση θα γίνει στο εκτός έδρας ματς με την ΑΕΛ στις 22 Φεβρουαρίου αφού δεν προλαβαίνει και το ματς με την ΑΕΚ, ενώ είναι τιμωρημένος στο ματς με τη Θέλτα.

Ο Ντεσπόντοφ άρχισε ήδη τις θεραπείες και αύριο το αποτέλεσμα της μαγνητικής θα προσδιορίσει το διάστημα της απουσίας του.

Αντίθετα ελπίδες να αγωνιστεί την Τετάρτη έχει ο Μεϊτέ, αφού σήμερα δούλεψε ατομικά και αν καταφέρει αύριο να μπει με την ομάδα θα είναι στην αποστολή.

Εκεί “κλείδωσε” την παρουσία του ο Χατσίδης, αφού προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και ξεπέρασε το διάστρεμμα από το ματς της Λεωφόρου.

Το δελτίο Τύπου της προπόνησης:

«Το παιχνίδι του “Κλεάνθης Βικελίδης” ανήκει στο παρελθόν. Ο ΠΑΟΚ στρέφει πλέον την απόλυτη προσοχή του στον επαναληπτικό κόντρα στον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας, που θα κρίνει μία θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025-26, με τον ΠΑΟΚ να έχει το προβάδισμα με το 0-1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα κόντρα στον Άρη ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα.

Οι υπόλοιποι βγήκαν στο γήπεδο και δούλεψαν στον τομέα της φυσικής κατάστασης, έκαναν ασκήσεις τακτικής και έπαιξαν οικογενειακό διπλό.

Ο Δημήτρης Χατσίδης προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα, ο Σουαλιό Μεϊτέ δούλεψε ατομικά, ενώ οι Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ και Ιβανούσετς υποβλήθηκαν σε θεραπεία. O Βούλγαρος θα υποβληθεί αύριο σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει.

Την Τρίτη (10.02) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 16:45».

