ΠΑΟΚ: Ανοιχτό ενδεχόμενο παρουσίας του Μυστακίδη στο Παλατάκι στο παοχνίδι με Κολοσσό
THESTIVAL TEAM
Ο ΠΑΟΚ εδώ και μερικές ημέρες έχει περάσει σε νέα εποχή, με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη να αποκτά ποσοστό μεγαλύτερου του 60% των μετοχών, και έγινε ο μεγαλομέτοχος της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ.
Μάλιστα, δεν αποκλείεται σύντομα να βρεθεί στο PAOK Sports Arena, με τη νέα του ιδιότητα.
Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει ως σκέψη να δώσει το παρών στο ιδιόκτητο κλειστό του Δικεφάλου, στην επερχόμενη αναμέτρηση με τον Κολοσσό Ρόδου το Σάββατο (6/12, 16:00), που θα είναι και το πρώτο του Δικεφάλου από τότε που άλλαξε χέρια, χωρίς ωστόσο να έχει παρθεί για την ώρα οριστική απόφαση.
