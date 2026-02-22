Παντελίδης: Εκμεταλλευθήκαμε την κούραση και τις απουσίες του ΠΑΟΚ

Ο Σάββας Παντελίδης, μετά την ισοπαλία της ΑΕΛ απέναντι στον ΠΑΟΚ, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και τόνισε ότι η ομάδα εκμεταλλεύτηκε την κούραση και τις απουσίες των ασπρόμαυρων.

Αναλυτικά όσα δήλωσε: «Σίγουρα ό,τι πάρεις απέναντι σε τέτοιες ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ είναι κέδρος για εμάς. Δεν αδικιέται κάποιος από το αποτέλεσμα, εκμεταλλευθήκαμε την κούραση και τις απουσίες του ΠΑΟΚ.

Η ομάδα έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Στο τελευταίο ματς με τον Πανσερραϊκό στην έδρα μας δεν ήμουν ήρεμος, οπότε θεώρησα ότι έπρεπε να ήμουν ήρεμος σήμερα και να το μεταδώσω στην ομάδα».

Πηγή: metrosport.gr