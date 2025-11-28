MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανσερραϊκός: Η αποστολή για Κηφισιά – Ποιοι απουσιάζουν

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Πανσερραϊκός ολοκλήρωσε την Παρασκευή (28/11) την προετοιμασία του για τον εκτός έδρας αγώνα με την Κηφισιά (29/11), για την 12η αγωνιστική της Super League.

Η αναμέτρηση είναι να διεξαχθεί αύριο, Σάββατο, στις 19:30. Εκτός αποστολής έμειναν για τον Σαραγόσα οι Ουαγκέ, Σοφιανός, Λεό, Σακαλίδης, Παπαδημητρίου και ο Αρμουγκόμ που συνεχίζει το ατομικό του πρόγραμμα.

Αναλυτικά η αποστολή του Πανσερραϊκού: Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Πουρλιοτόπουλος, Καρασαλίδης, Λύρατζης, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Ντε Μάρκο, Φέλτες, Κάλινιν, Γκελασβίλι, Δοϊρανλής, Λιάσος, Ομεονγκά, Γκιγιομιέ, Μπρουκς, Μασκανάκης, Ζιντάν, Γκαλβάν, Νούνελι, Μάρας, Γκριν, Καρέλης, Ίβαν.

Πανσερραϊκός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Κωνσταντίνος Βασάλος: Οφείλω τα πάντα στο Survivor, εξελίχθηκα σαν άνθρωπος

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Γιώργος Λάγιος: Η εκπομπή μας με την Ελίνα Παπίλα ήταν φιάσκο, τραυματίστηκα

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Πέτρος Συρίγος: Θα ήθελα να μαγειρέψω στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ κανένα ντολμαδάκι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Επίσκεψη του Υφυπουργού Παιδείας Ν. Παπαϊωάννου στο ΕΕΘ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 4 ώρες πριν

H στιγμή που Πάπας και Οικουμενικός Πατριάρχης ψάλουν μαζί το “Πιστεύω” στη Νίκαια Βιθυνίας – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Ο Πάνος Ρούτσι στα μπουζούκια και στην Άντζελα Δημητρίου – “Δεν έχει δικαίωμα ο χαροκαμένος πατέρας να βγει έξω;”