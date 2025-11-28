Πανσερραϊκός: Η αποστολή για Κηφισιά – Ποιοι απουσιάζουν

Ο Πανσερραϊκός ολοκλήρωσε την Παρασκευή (28/11) την προετοιμασία του για τον εκτός έδρας αγώνα με την Κηφισιά (29/11), για την 12η αγωνιστική της Super League.

Η αναμέτρηση είναι να διεξαχθεί αύριο, Σάββατο, στις 19:30. Εκτός αποστολής έμειναν για τον Σαραγόσα οι Ουαγκέ, Σοφιανός, Λεό, Σακαλίδης, Παπαδημητρίου και ο Αρμουγκόμ που συνεχίζει το ατομικό του πρόγραμμα.

Αναλυτικά η αποστολή του Πανσερραϊκού: Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Πουρλιοτόπουλος, Καρασαλίδης, Λύρατζης, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Ντε Μάρκο, Φέλτες, Κάλινιν, Γκελασβίλι, Δοϊρανλής, Λιάσος, Ομεονγκά, Γκιγιομιέ, Μπρουκς, Μασκανάκης, Ζιντάν, Γκαλβάν, Νούνελι, Μάρας, Γκριν, Καρέλης, Ίβαν.