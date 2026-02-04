Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Ντέρμπι με φόντο τον τελικό του κυπέλλου απόψε στη Λεωφόρο – Η ώρα έναρξης και το κανάλι μετάδοσης
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Μεγάλο ντέρμπι διεξάγεται απόψε το βράδυ στη Λεωφόρο ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ για τον πρώτο ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδας (20:30/Cosmote TV).
Ο ΠΑΟΚ που καλείται να διαχειριστεί την τραγωδία στη Ρουμανία με τους 7 νεκρούς οπαδούς της ομάδας, κατεβαίνει στην Αθήνα με στόχο θετικό αποτέλεσμα που θα τον φέρει σε θέση ισχύος στον δεύτερο ημιτελικό της Τούμπας.
Από την άλλη ο Παναθηναϊκός που έχει μείνει πίσω στο πρωτάθλημα δεν θέλει να μείνει σίγουρα και εκτός κυπέλλου γιατί μετά μπαίνει σε μπελάδες… λόγω Ευρώπης.
Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 20:30 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.