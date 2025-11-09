Επεισοδιακά ήταν τα τελευταία λεπτά του μεγάλου αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, όταν υπήρξε ένταση ανάμεσα στον Μπιάνκο και τον Μλαντένοβιτς, που πιάστηκαν κυριολεκτικά στα χέρια.

Άμεσα η σπίθα πήγε να γίνει φλόγα αφού έσπευσαν στο σημείο παίκτες και των δύο ομάδων. Εκεί πήγε και ο Ραζβάν Λουτσέσκου λειτουργώντας πυροσβεστικά και για να ηρεμήσει τα πνεύματα.

Το ίδιο έκαναν και οι δύο αρχηγοί των ομάδων, ο Τάσος Μπακασέτας και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, παρά τον έντονο διάλογό τους, ενώ κατευναστικά λειτούργησε και ο Γιώργος Τζαβέλλας.

Δείτε το βίντεο: