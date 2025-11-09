Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Άναψαν τα… αίματα στο φινάλε με Μλαντένοβιτς και Μπιάνκο – Δείτε βίντεο
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Επεισοδιακά ήταν τα τελευταία λεπτά του μεγάλου αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, όταν υπήρξε ένταση ανάμεσα στον Μπιάνκο και τον Μλαντένοβιτς, που πιάστηκαν κυριολεκτικά στα χέρια.
Άμεσα η σπίθα πήγε να γίνει φλόγα αφού έσπευσαν στο σημείο παίκτες και των δύο ομάδων. Εκεί πήγε και ο Ραζβάν Λουτσέσκου λειτουργώντας πυροσβεστικά και για να ηρεμήσει τα πνεύματα.
Το ίδιο έκαναν και οι δύο αρχηγοί των ομάδων, ο Τάσος Μπακασέτας και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, παρά τον έντονο διάλογό τους, ενώ κατευναστικά λειτούργησε και ο Γιώργος Τζαβέλλας.
Δείτε το βίντεο: