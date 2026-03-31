Παναθηναϊκός: Ετοιμοπόλεμοι οι Γεντβάι και Ερνάντεθ για την πρεμιέρα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Δύο πολύ καλά «νέα» είχε για τον Ράφα Μπενίτεθ η επιστροφή των παικτών του Παναθηναϊκού στις προπονήσεις μετά την τετραήμερη άδεια που τους είχε δώσει ο Ισπανός τεχνικός, λόγω της διακοπής των εθνικών ομάδων.

Οι Τιν Γεντβάι και Χάβι Ερνάντεθ ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και προπονήθηκαν σε φουλ ένταση το απόγευμα της Τρίτης (31/3) στο «Γ. Καλαφάτης», θέτοντας εαυτούς στη διάθεση του 65χρονου τεχνικού για την κυριακάτικη (5/4, 19:00) πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στα playoffs και τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Ο δε Έρικ Πάλμερ-Μπράουν ακολούθησε μέρος του προγράμματος και κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ξεπεράσει πλήρως τον σοβαρό τραυματισμό (οστικό οίδημα) που τον κράτησε εκτός τις τελευταίες πέντε εβδομάδες και να είναι διαθέσιμος ακόμη κι ως επιλογή απ’ τον πάγκο στο μεγάλο ματς με τον ΠΑΟΚ.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας και παιχνίδι στο μισό γήπεδο, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με ασκήσεις φυσικής κατάστασης.

Θεραπεία ακολούθησαν οι Κάτρης και Σισοκό. Απόντες ήταν οι διεθνείς Μπακασέτας, Τεττέη, Κοντούρης, Ίνγκασον, Λαφόν, Τσέριν, Πελίστρι, Σφιντέρσκι, Γιάγκουσιτς, Μπόκος και ο Ντέσερς που έχει ειδική άδεια.

Παναθηναϊκός

