Παναγιώτης Καραΐσκος: Ο νικητής του Μαραθωνίου μιλά για τη μάχη που έδωσε με τα ναρκωτικά – “Ξαναγεννήθηκα…”

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος, ο οποίος πριν κερδίσει πριν από μερικές ημέρες τον Μαραθώνιο της Αθήνας, νίκησε τη μάχη με τα ναρκωτικά ξετύλιξε το κουβάρι μέχρι να φτάσει από τον πάτο στην κορυφή.

«Έχω δύο 3ες θέσεις, δύο 2ες θέσεις και τώρα δύο 1ες θέσεις. Έχω έξι μετάλλια στον συγκεκριμένο αγώνα. Φέτος, έκανα 2 ώρες και 20 λεπτά. Πρώτη φορά ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη τώρα στον Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο και έτρεξα τα 10 χλμ.» ανέφερε αρχικά στο Metropolis 95.5 και συνέχισε: «Η προετοιμασία είναι μεγάλη και υπάρχουν πολλές ώρες και σκέψεις, οπότε αυτό το έχουμε δουλέψει πολύ αυτό. Κατά την διάρκεια του αγώνα προσπαθώ να είμαι συγκεντρωμένος στον ρυθμό μου και να κάνω ωραίες σκέψεις. Θέλω να ακούω το σώμα μου. Σίγουρα, όσο περνούν τα χιλιόμετρα υπάρχουν και αρνητικές σκέψεις, γιατί είναι επίπονη προσπάθεια, αλλά όλο αυτό -ξαναλέω- το έχουμε δουλεμένο στην προπόνηση.

Κάθε ημέρα κάνω 2.5 με 3 ώρες προπόνηση, πρωί απόγευμα. Είναι διπλές. Κάποιες φορές κάνω και τρεις. Δύο τρέξιμο και μία ενδυνάμωση. Τα τελευταία τρία χρόνια δεν εργάζομαι, κάνω μόνο αυτό. Σαν άθλημα δεν έχει τα χρήματα που έχει το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Το ξέρουμε, όμως, και το έχουμε επιλέξει γιατί το αγαπάμε και μας κάνει καλύτερους ανθρώπους και σε δεύτερη μοίρα έρχονται τα μετάλλια. Αλλά έχω τον σύλλογό μου που με βοηθάει και τους χορηγούς μου και μπορώ να το κάνω χωρίς να δουλέψω. Ποτέ δεν είναι αργά για τίποτα. Στο τρέξιμο δεν υπάρχει ηλικιακό όριο. Και εγώ μεγάλος το ξεκίνησα, 26 χρονών».

Για την επιρροή που μπορεί να έχει η ιστορία του στους νέους, τόνισε: «Έχω πάει σε πολλά σχολεία. Αύριο έχω να πάω σε ένα στο Λιτόχωρο και το Σαββατοκύριακο θα έρθω στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Δε θέλω να περνούν διαστρεβλωμένα μηνύματα, γιατί πολλές φορές ο έφηβος μπορεί να το πάρει διαφορετικά. Ότι για παράδειγμα ο Παναγιώτης έπινε ναρκωτικά έξι χρόνια, μπορώ κι εγώ και να βγω και εγώ δυνατός από αυτό.

Σε καμία περίπτωση δε θέλουμε να περάσουμε κάτι τέτοιο. Η μαγκιά είναι να μην πιεις ούτε μία φορά στη ζωή σου. Οπότε αυτό που κάνουμε είναι να παίζει ένα βίντεο δικό μου και να εξηγούμε που ήμουν και που βρέθηκα και μετά κάνουμε ένα διάλογο με τους μαθητές. Δε μου αρέσει να κάνω κήρυγμα. Υπάρχουν πολλές και ωραίες απορίες. Με ρωτάνε πώς τα κατάφερα, τι με βοήθησε, αν τον μεγαλύτερο ρόλο τον έπαιξε ότι ήθελα εγώ, πώς ήταν μέσα στο πρόγραμμα κ.α.

Έχω πάει και σχεδόν σε όλες τις φυλακές της Ελλάδας. Συνομιλώ με τα παιδιά και προσπαθώ να τα βοηθήσω. Να τα δώσω μία διαφορετική εικόνα γιατί παλεύουν με εξαρτήσεις και δυσκολίες».

Τέλος, σημείωσε: «Σίγουρα με το τρέξιμο ξαναγεννήθηκα. Μέσα στα έξι χρόνια χρήσης υπήρχαν δυσκολίες και πολλά άσχημα πράγματα. Βγαίνοντας από όλο αυτό και ανακαλύπτοντας το τρέξιμο ένιωσα ότι ξαναγεννήθηκα. Είμαι πολύ τυχερός και ευγνώμων. Ευχαριστώ τους γονείς μου, γιατί από τότε που ήμουν στον πάτο μέχρι τώρα που είμαι στα καλύτερά μου, δεν έφυγαν ποτέ από δίπλα μου».