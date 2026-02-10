Παίκτης του ΠΑΟΚ ο Απόστολος Σαββίδης – Η ανακοίνωση του Πανσερραϊκού

Ένα ακόμα δικό του παιδί αποχαιρετά ο Πανσερραϊκός.

Ο Απόστολος Σαββίδης θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του διαδρομή στον ΠΑΟΚ, με την ομάδα των Σερρών να επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την ουσιαστική δουλειά που γίνεται σε επίπεδο ακαδημιών και την ικανότητά της να αναδεικνύει και να εξελίσσει νεαρούς ποδοσφαιριστές.

Ο 16χρονος επιθετικός, που πρόλαβε να φορέσει τη φανέλα της ανδρικής ομάδας και να υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, ανταμείβεται με τη μεταγραφή του στον “Δικέφαλο”.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση, με μεταγραφή, του ποδοσφαιριστή Αποστόλου Σαββίδη στον ΠΑΟΚ.

Ο Απόστολος Σαββίδης υπέγραψε σε ηλικία 16 χρόνων το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο τον Ιανουάριο του 2026, κατέγραψε τις πρώτες του συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, ακολούθησε με επιτυχία όλη την προετοιμασία της το καλοκαίρι και τώρα ήρθε η ώρα για το επόμενο βήμα.

Ποδοσφαιρικό “προϊόν” των κόκκινων ακαδημιών και της εξαιρετικής δουλειάς που συνεχίζει να γίνεται εκεί όπως δείχνουν και τα αποτελέσματα, εντάχθηκε το 2021 στην ομάδα Elite που δημιούργησε ο προπονητής Σάκης Αναστασιάδης και η οποία το 2022 αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Κ14 στην ΕΠΣΜ κερδίζοντας στον τελικό τον Ολυμπιακό με τον Απόστολο να σκοράρει στον τελικό.

Στη συνέχεια ακολούθησε η προοδευτική πορεία στην Κ15 και οι εμπειρίες στα πρωταθλήματα της Super League, όπου και ήταν πρώτος σκόρερ της ομάδας, ενώ πέρυσι προωθήθηκε στην ομάδα Κ17 όπου ήταν πρώτος σκόρερ και φέτος είχε συμμετοχές και στην Κ19.

Αποστόλη καλή επιτυχία και το μέλλον σου ανήκει».