ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενόψει του αγώνα με τον Πανσερραϊκό: “Σεβόμαστε την πόλη που μας φιλοξενεί”
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με post στα κοινωνικά του δίκτυα, υπενθύμισε στους φιλάθλους του, πώς πρέπει να προσεγγίσουν νωρίς το γήπεδο για αποφυγή καθυστερήσεων, σεβόμενοι παράλληλα την ομάδα και την πόλη που τους φιλοξενεί.
Υπενθυμίζεται πως ο Δικέφαλος φιλοξενείται σήμερα (02/11 19:30) στο Δημοτικό Στάδιο των Σερρών, με τα «Λιοντάρια» να ανακοινώνουν επίσημα το Sold out.
Αναλυτικά η δημοσίευση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο «Χ»:
«Προσεγγίζουμε το γήπεδο νωρίς για να αποφύγουμε ενδεχόμενο συνωστισμό και μεγάλες καθυστερήσεις στην είσοδό μας.
Σεβόμαστε την ομάδα και την πόλη που μας φιλοξενεί.
Προστατεύουμε την ομάδα μας.
Στηρίζουμε με τη φωνή μας και το πάθος μας!
Πάμε ΠΑΟΚάρα!»
#PAOKFans
