ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Απαιτούμε από τον Λανουά και την ΕΠΟ να εγγυηθούν την υψηλότερη ποιότητα στις διαιτητικές ομάδες

Περίπου δύο ώρες μετά την ολοκλήρωση του αγώνας της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, για την πρεμιέρα των Play Off 1-4 του πρωταθλήματος της Super League, οι «ασπρόμαυροι» εξέδωσαν ανακοίνωση με αποδέκτες την ΕΠΟ και τον αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά.

Οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες δίχως τέρματα και, μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Ολυμπιακού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο ΠΑΟΚ βρέθηκε στο -5 από την πρωτοπόρο Ένωση ισοβαθμώντας με τους «ερυθρόλευκους». Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου είχε παράπονα από τη διαιτησία του Πολωνού, Α’ κατηγορίας της UEFA, Νταμιάν Σίλβεστρζακ, και των βοηθών του, ζητώντας πλέον από τον επικεφαλής της Κεντρική Επιτροπής Διαιτησίας, Στεφάν Λανουά, τον ορισμό μόνο Elite διαιτητών στη συνέχεια του μίνι πρωταθλήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Το σημερινό παιχνίδι απέδειξε ξεκάθαρα ότι διαιτητές που δεν ανήκουν στην ελίτ κατηγορία και δεν προέρχονται από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα, δεν μπορούν να διαχειριστούν μεγάλα και καθοριστικά παιχνίδια. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε λάθη σε τόσο κρίσιμα παιχνίδια. Απαιτούμε από τον Λανουά και την ΕΠΟ να εγγυηθούν την υψηλότερη ποιότητα στις διαιτητικές ομάδες και να διασφαλίσουν ότι το φετινό πρωτάθλημα θα κριθεί δίκαια, αποκλειστικά από τις ομάδες, χωρίς παρεμβάσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, όσοι βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης οφείλουν να αποχωρήσουν».