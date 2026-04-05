ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Απαιτούμε από τον Λανουά και την ΕΠΟ να εγγυηθούν την υψηλότερη ποιότητα στις διαιτητικές ομάδες

Περίπου δύο ώρες μετά την ολοκλήρωση του αγώνας της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, για την πρεμιέρα των Play Off 1-4 του πρωταθλήματος της Super League, οι «ασπρόμαυροι» εξέδωσαν ανακοίνωση με αποδέκτες την ΕΠΟ και τον αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά.

Οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες δίχως τέρματα και, μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Ολυμπιακού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο ΠΑΟΚ βρέθηκε στο -5 από την πρωτοπόρο Ένωση ισοβαθμώντας με τους «ερυθρόλευκους». Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου είχε παράπονα από τη διαιτησία του Πολωνού, Α’ κατηγορίας της UEFA, Νταμιάν Σίλβεστρζακ, και των βοηθών του, ζητώντας πλέον από τον επικεφαλής της Κεντρική Επιτροπής Διαιτησίας, Στεφάν Λανουά, τον ορισμό μόνο Elite διαιτητών στη συνέχεια του μίνι πρωταθλήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Το σημερινό παιχνίδι απέδειξε ξεκάθαρα ότι διαιτητές που δεν ανήκουν στην ελίτ κατηγορία και δεν προέρχονται από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα, δεν μπορούν να διαχειριστούν μεγάλα και καθοριστικά παιχνίδια. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε λάθη σε τόσο κρίσιμα παιχνίδια. Απαιτούμε από τον Λανουά και την ΕΠΟ να εγγυηθούν την υψηλότερη ποιότητα στις διαιτητικές ομάδες και να διασφαλίσουν ότι το φετινό πρωτάθλημα θα κριθεί δίκαια, αποκλειστικά από τις ομάδες, χωρίς παρεμβάσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, όσοι βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης οφείλουν να αποχωρήσουν».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Χριστίνα Παππά: Πριν κοιμηθώ έκανα την προσευχή μου να βοηθήσει το νεογνό, την άλλη μέρα η νύφη μου μού είπε ότι είναι κάτι παροδικό

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ισραήλ: Τέσσερις τραυματίες από ιρανικό πυραυλικό πλήγμα σε πολυκατοικία στη Χάιφα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Ξεχωριστή οπτικοακουστική εκδήλωση με τίτλο “MAESTRA” σήμερα στο Τελλόγλειο

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Μένιος Σακελλαρόπουλος: Για τη συγγραφή των βιβλίων μου έχω μείνει στη φυλακή, στο Δρομοκαΐτειο, έχω δει από κοντά εγχείρηση εγκεφάλου

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 18 λεπτά πριν

Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Αναποδογύρισε τζιπ μετά από τροχαίο στην Πάτρα, απεγκλωβίστηκε τετραμελής οικογένεια με δύο μικρά κορίτσια