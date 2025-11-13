ΠΑΕ Ηρακλής για ιστορικό double στον Μαραθώνιο: “Παναγιώτη και Ματίνα, συγχαρητήρια…”

Η ΠΑΕ Ηρακλής, μέσω σημερινής της ανακοίνωσης, εξέφρασε τα θερμά της συγχαρητήρια στους δύο μεγάλους νικητές του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών, Παναγιώτη Καραΐσκο και Ματίνα Νούλα, καθώς και στον ΓΣ Ηρακλής για το ιστορικό «double».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού Ηρακλή:

«Ο Παναγιώτης Καραΐσκος, με χρόνο 2:20:10, και η Ματίνα Νούλα, με χρόνο 2:39:27, πέτυχαν μια μοναδική διπλή κορυφή στα χρονικά του Αυθεντικού Μαραθωνίου, τιμώντας με τον καλύτερο τρόπο τα χρώματα του συλλόγου.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν και στους προπονητές Ιάσονα Ιωαννίδη και Σταύρο Καρρέ, όπως και σε όλο το τεχνικό επιτελείο που στήριξε αυτή την προσπάθεια.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί έμπνευση για όλους μας και υπενθυμίζει ότι ο ΗΡΑΚΛΗΣ παραμένει συνώνυμο της προσπάθειας, της συνέπειας και της διαχρονικής παρουσίας στον ελληνικό αθλητισμό!».