ΠΑΕ Άρης: Σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης και ο Γένσεν

Μειώνονται ολοένα και περισσότερο τα προβλήματα για τον Μιχάλη Γρηγορίου ενόψει της έναρξης των Play Off και του αγώνα της πρεμιέρας με τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία.

Ο Έλληνας τεχνικός μετά τον Σούντμπεργκ, χθες Πέμπτη (26/03), είδε ένα 24ωρο αργότερα και τον Γένσεν να συμμετέχει κανονικά σε ολόκληρο το πρόγραμμα της προπόνησης θέτοντας εαυτόν στη διάθεση της ομάδας για τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις του Άρη.

Όπως αναφέρει στο σχετικό δελτίο Τύπου η ΠΑΕ Άρης:

«Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το πρόγραμμα της Παρασκευής για τους ποδοσφαιριστές του Άρη.

Το σημερινό πρόγραμμα ξεκίνησε με ενεργοποίηση (παιχνίδια διατήρησης μπάλας) και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής.

Ο Φρέντρικ Γένσεν συμμετείχε στο προπονητικό πρόγραμμα, ενώ ο Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας.

Τόσο αύριο, Σάββατο, όσο και την Κυριακή η προπόνηση για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας είναι προγραμματισμένη για το πρωί».