ΠΑΕ Άρης: Ο Μισεουί μπαίνει στην “εξίσωση” ενόψει Βόλου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Άρης, μετά το ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ, στρέφει την προσοχή του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο (14/02), για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τον Γκάμπριελ Μισεουί να ανεβάζει ρυθμούς ενόψει του σαββατιάτικου αγώνα.

Η σημερινή προπόνηση των “κιτρινόμαυρων” είχε ευχάριστα νέα για τον Μανόλο Χιμένεθ, καθώς ο Μισεουί ανέβασε ρυθμούς και όπως όλα δείχνουν θα είναι διαθέσιμος για το ματς με τον Βόλο, ενώ εκτός έμεινε ο Κώστας Γαλανόπουλος, που ακολούθησε το πρόγραμμα θεραπείας του.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν το πρωί οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο Ν.Π.Σ. (14/02, 20:00), στο πλαίσιο της 21ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League».

Στην προπόνηση της Τρίτης οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ.

Πρόγραμμα αποκατάστασης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης, αγωνιστικά τρεξίματα και παιχνίδια σε μικρούς χώρους για το δεύτερο γκρουπ.

Ο Γκαμπριέλ Μισεουί ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας. Αύριο, Τετάρτη, η προπόνηση θα γίνει το πρωί στο Δασυγένειο».

ΠΑΕ Άρης

