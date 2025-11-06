Οπαδοί της Μπαρτσελόνα άναψαν πυρσούς μέσα σε λεωφορείο που τους μετέφερε και το όχημα πήρε φωτιά – Δείτε βίντεο

Μικρή “περιπέτεια” έζησαν οπαδοί της Μπαρτσελόνα, στο δρόμο για την έδρα της Κλαμπ Μπριζ, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα των δυο ομάδων για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League (3-3).

Συγκεκριμένα, το λεωφορείο που τους μετέφερε τυλίχθηκε στις φλόγες, από δική τους όμως ανόητη κίνηση.

Το λεωφορείο που μετέφερε φίλους της Μπαρτσελόνα προς το στάδιο “Γιαν Μπρέιντελ” αναγκάστηκε να σταματήσει στην άκρη του δρόμου, καθώς ξέσπασε φωτιά στο πίσω μέρος του.

Σύμφωνα με τις αναφορές της αστυνομίας, η φωτιά προκλήθηκε από πυρσούς που άναψαν οι ίδιοι οι οπαδοί μέσα στο λεωφορείο, γεγονός που προκάλεσε πανικό, με το όχημα να εκκενώνεται άμεσα.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Βελγίου έφτασε άμεσα στο σημείο και έσβησε τη φωτιά, η οποία είχε ήδη καταστρέψει μεγάλο μέρος του λεωφορείου.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά Μέσα, δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός, ωστόσο ένας άνδρας συνελήφθη από τις βελγικές αρχές, καθώς θεωρείται ύποπτος για την πρόκληση της πυρκαγιάς.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, δείχνουν τις σοκαρισμένες εικόνες με τους επιβάτες να περιμένουν στην άκρη του δρόμου και να “τραβάνε” με τα κινητά τους το φλεγόμενο λεωφορείο.