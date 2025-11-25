Ομάδα της Θεσσαλονίκης κληρώνει κηδεία ως δώρο στην ετήσια εκδήλωσή της

Ένα… όχι και τόσο συνηθισμένο δώρο κληρώνεται σε εκδήλωση αθλητικής ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, ο ΓΣ Ηρακλής γιορτάζει τα 117 χρόνια του και διοργανώνει μια μεγάλη γιορτή σε γνωστό νυχτερινό κέντρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως έχει γίνει γνωστό, στο περιθώριο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί κλήρωση μέσω της οποίας θα δοθούν 117 δώρα σε όσους παρευρεθούν στη γιορτή του συλλόγου.

Νωρίτερα σε ανάρτηση στην επίσημη σελίδα του Συλλόγου στο Facebook κοινοποιήθηκαν τα καλύτερα δώρα της κλήρωσης, όμως ένα απο αυτά προκαλεί εντύπωση αφού πρόκειται για… κηδεία!

Μάλιστα το εν λόγω δώρο δεν έμεινε ασχολίαστο από τους χρήστες του διαδικτύου.