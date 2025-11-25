Olympic Day Run: Περισσότεροι από 14.000 δρομείς και θεατές γιόρτασαν τη Διεθνή Ολυμπιακή Ημέρα

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 η Ελλάδα έγραψε ένα νέο κεφάλαιο στην αθλητική της ιστορία! Με κοινό όραμα τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την εξωστρέφεια της πόλης, οι Δήμοι Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς με πρωτεργάτη το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης, ένωσαν δυνάμεις και υλοποίησαν έναν αγώνα που ανακοινώθηκε επίσημα το 2021, με συνυπογραφή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και του Υπουργείου Πολιτισμού, εντός του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης – διοργανώνοντας το 1ο “Thessaloniki City Marathon” και το 8ο “Olympic Day Run”!

Η πολυπληθής Ολυμπιακή ομάδα σχηματίστηκε κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της πόλης, από την Πλατεία Αριστοτέλους έως και την Καλαμαριά!! Με διαδρομές Μαραθωνίου, Ημιμαραθωνίου, 10Κ, 5Κ και 1,5Κ Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες, διακεκριμένοι αθλητές, οικογένειες, σύλλογοι και σωματεία, σχολεία και δρομείς από κάθε άκρη του πλανήτη, έδωσαν δυναμικό παρών και ένωσαν τα βήματά τους στο όνομα ενός παγκόσμιου θεσμού (International Olympic Day) που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) σε περισσότερες από 150 χώρες, με συμμετοχή 6 εκατομμυρίων δρομέων ετησίως!

Η Θεσσαλονίκη υποδέχθηκε ένα νέο κεφάλαιο στην αθλητική της πορεία — έναν θεσμό με όραμα, συνέπεια και παγκόσμια απήχηση. Το “Olympic Day Run” – ο Μοναδικός και Επίσημος Ολυμπιακός Αγώνας Δρόμου της χώρας με την υπογραφή της Διεθνούς και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και το “Thessaloniki City Marathon” – ο 1ος Μαραθώνιος Πόλης της χώρας – συνδιαμόρφωσαν μία διοργάνωση διεθνούς εμβέλειας, με πυλώνα τις Ολυμπιακές Αξίες και στόχο την ενίσχυση της ταυτότητα της Θεσσαλονίκης ως Ολυμπιακή Πόλη (Olympic City).

Η μεγαλύτερη γιορτή του Αθλητισμού, που φέρει το πλέον αναγνωρίσιμο brand name, αυτό των Ολυμπιακών κύκλων ξεσήκωσε μικρούς και μεγάλους με ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα! Με παράλληλες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις – σταθμούς σε όλη την πόλη, η Θεσσαλονίκη υποδέχθηκε επισκέπτες και συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο σε μία πολυθεματική γιορτή, μια μοναδική εμπειρία για όλη την οικογένεια με μουσικά shows, DJ sets, facepainting, hair detailing, dance shows, photobooth, mascots και πολλά ακόμη στο κορυφαίο running event της χώρας!!

Τις εκκινήσεις και τις βραβεύσεις των Αγώνων έκαναν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, η Διευθύντρια του ‘’Olympic Day Run’’ και του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης Δρ. Κυριακή Ουδατζή, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γιουτίκας, ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΠΚΜ Νικόλαος Τζόλλας, η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Ράνια Θρασκιά, η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού Κούλα Γιαννακίδου, η Αντιδήμαρχος Προσχολικής Αγωγής, Εθελοντισμού & Ισότητας Φύλων Θεοδώρα Κιφωνίδου, ο Αντιδήμαρχος Δημοτικών Κοινοτήτων & Γειτονιών & Μέριμνας για την Τρίτη Ηλικία Λάζαρος Ζαχαριάδης, ο Αντιδήμαρχος Αστυνομίας Κωνσταντίνος Τσιαπακίδης, η Αντιδήμαρχος Παιδείας & Δια βίου Μάθησης Έφη Θεοδωράκη, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού & Δημοτικής Περιουσίας Γιώργος Αρβανίτης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σπύρος Βούγιας, ο Γεν. Διευθυντής της «Συμμαχία για την Ελλάδα» Γιώργος Καλούδης, οι Ολυμπιονίκες Φωτεινή Βαβάτση, Τατιάνα Καββαδία, Απόστολος Σίσκος, καθώς και πολλοί ακόμη θερμοί υποστηρικτές του οράματός μας. Τις ειδικές βραβεύσεις έκαναν η κα Πέγκυ Πολυχρόνη, εκπροσωπώντας τον Αργυρό Χορηγό της διοργάνωσης Pizza Fan, ο κος Βασίλης Αθανασίου, εκπροσωπώντας τον Χάλκινο Χορηγό “ΠΑΪΚΟ Νερά Μακεδονίας” και ο Δαβίδ Σταμάτης, εκπρόσωπος του Αποκλειστικού Χορηγού του Pasta Party, της εταιρίας Eurimac.

“Ένα υπέρτατο ευχαριστώ στη ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – στους Εθελοντές μας, στους Διασώστες μας Επίλεκτη Ομάδα Διάσωσης ELITE RESCUE TEAM, USAR Καλαμαριάς, Έλληνες Διασώστες, Πολιτική προστασία Δήμου Θερμαϊκού ΕΘ.Ο.Π.Α.Κ., Διασωστική Ομάδα Αγίου Παύλου, ΠΡΟΤΕΚΤΑ Εθελοντές Διασώστες Κορδελιού-Ευόσμου, Εθελοντές Διασώστες Αντιμετώπισης Καταστροφών ΕΔΑΚ, Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Δήμου Θεσσαλονίκης, Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Μίκρας, Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Χαλκηδόνας, Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Πανοράματος, Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης Βορείου Ελλάδος και στους Μοτοσυκλετιστές μας MOTOE Μοτοσυκλετιστικη Ομοσπονδία Ελλάδας, Kings Riders, Pirates Rock Bar Thessaloniki, Wolfpack Moto Travel“.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους ΧΟΡΗΓΟΥΣ της διοργάνωσης – τον Χρυσό Χορηγό “ΜΑΣΟΥΤΗΣ”, τον Αργυρό Χορηγό “PIZZA FAN”, τους Χάλκινους Χορηγούς “ΠΑΪΚΟ ΝΕΡΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ” και “BETSSON”, τον Χορηγό “HCN”, τον Χορηγό Αερομεταφορών “AEGEAN”, τους Χορηγούς Φιλοξενίας “Grand Hotel” και “Houseloft”, τους Χορηγούς Τουριστικής Προώθησης “Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού” και “Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης”, τους Χορηγούς Τροφοδοσίας “Mεβγάλ” και “Dole”, τον Κύριο Χορηγό Επικοινωνίας “Plus Radio”, τους Χορηγούς Τηλεοπτικής Παραγωγής “Dot Soft” και “ΕΛΙΚΟΜ”, τον Χορηγό Pasta Party “Eurimac”.

Επίσης, ευχαριστούμε θερμά για την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ του Αγώνα την ΔΕΘ Helexpo, τα Village Cinemas – Υποστήριξη Παράλληλων Δράσεων, την ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ – Υποστήριξη Υγειονομικής Ασφάλειας, τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης – Υποστήριξη Μετακινήσεων, την EMELIA – Υποστήριξη Τροφοδοσίας, το PAZZI – Υποστήριξη Εθελοντών και για την Υποστήριξη της Δρομικής Εμπειρίας το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το ΙΕΚ Δέλτα 360, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την Saucony, την ομάδα Capoeira Jacobina Arte, την ομάδα Danza Fuerte, τους Batala Salonica, το Photo Artech, το Κύπρος Flowers & Feelings, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Προσφύγων Μικρασιατών Ν. Κρήνης “Η Αγία Παρασκευή”, τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Καλαμαριά, τον Αθλητικό & Πολιτιστικό Σύλλογο “Ναύαρχος Βότσης”, τον Χορευτικό Όμιλο Θεσσαλονίκη, τον Σύλλογο Κουριωτών Ν. Κουρι Καλαμαριάς “Ο Ταξιάρχης”, τον Κολυμβητικό Όμιλο Καλαμαριά, την Cleaningans Περιβαλλοντική Οργάνωση, τους Ταύρους Καλαμαριάς και τον Μορφωτικό & Πολιτιστικό Σύλλογο Καλαμαριάς “Καλλίστη”.

Επιπλέον ευχαριστούμε τους ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ERT/ERT3, TV100/FM100, CosmoteTV, Village, IRUN, Athletics, Cityportal, GTP, Karfitsa, Seleo, Thess Culture, Thess Tips, Thestival.Gr, Travel Daily News, Sportevent, Tourism Today, GR Times, Thes.GR, Xpat Athens, Μακεδονία και E-Μακεδονία”, “, αναφέρουν οι διοργανωτές σε ανακοίνωσή τους.

Δυναμικό παρών έδωσαν οι ομάδες:

PFIZER RUNNING CLUB, ATLANTIS, MASOUTIS, PAPADOPOULOS ON THE MOVE, CLEANINGANS, Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, APIVITA, ΑΣ ΠΑΟΚ, HCN, TEDxUMA 2026, SAUCONY, ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε., ΤΕΧΝΟΜΑΤ ΑΕ, CHAPTER5 SA, VILLAGE CINEMAS, PAIKO NERA MAKEDONIAS, ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ, A NEW YOU, PROSET, THPA SA RUNNING TEAM, Too SEIRIOS to Quit, KOURKOURIKIS TRAINING GROUP, ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, ΣΥΛ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩN AMEA ΦΙΛΙΠΠΟΣ, CANADA TEAM, WILD ANARCHY FAIRIES, KEBE, Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ, PHARMACY DAMASKOU, AK 7-ΜΙ NOEMVRI, JIP (Jason Ioannidis Project), EUROPEAN DYNAMICS, ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ, METLEN, RAW FITNESS, ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΛΑΛΑΟΥΝΗ, Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, FITLIFE, Π.Σ. ΓΕΦΥΡΟΥΔΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΠΙΔΑ, STOIKOS RUNNING TEAM, ΚΑΠΗ ΘΕΣΣΝΙΚΗΣ, ΑΣ ΒΕΡΗΣ – Μakridis Team, CITY COLLEGE, Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, EEPAA DEPARTMENT OF THESSALONIK, SOFTWEB, ALLABOUTAQUATICSGREECE, ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΑΥΤΙΣΜΟΣ, AVEDO, DEKRA ARBEIT GREECE, RENEL, SELENE, AIR TRAFFIC CONTROLLERS, A’KOINOTHTA, ELECTROVAM, STELLAR BLUE, ΑΣΤΕΡΙΑ Ν. ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ, MSR GYM, ΕΛΕΜΕΔ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΘ, ΣΩΤΗΡ , ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ και ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης, τους Δήμους Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς, με την θεσμική υποστήριξη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, της Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κ.Μ., του ΔΚΟ OLYMPiA και του Αθλητικού Συλλόγου ΑΜΕΑ ‘’Φίλιππος’’, ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και την στήριξη της ‘’Συμμαχία για την Ελλάδα’’, Ολυμπιονικών, Παραολυμπιονικών και θεσμικών φορέων αλλά και όλων των αθλητικών σωματείων και αθλητικών φορέων της πόλης.