Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Μάχη πρωτιάς απόψε στο Φάληρο – Τι ώρα και σε ποιο κανάλι θα δείτε το μεγάλο ντέρμπι

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι τον Ολυμπιακό στον Πειραιά για την 24η αγωνιστική της Super League.

Ο δικέφαλος που συγκατοικεί στην πρώτη θέση με τους Πειραιώτες και την ΑΕΚ, με 53 βαθμούς, ψάχνει θετικό αποτέλεσμα που θα τον πλασάρει ακόμα πιο ευνοϊκά στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου μετράει επιστροφές καθώς πιθανό είναι να ταξιδέψει και ο Ντεσπόντοφ ενώ ο Κένι αναμένεται να ξεκινήσει βασικός αφού τελικά δεν είχε κάτι σοβαρό στον τελευταίο του τραυματισμό. Βασικός αναμένεται να ξεκινήσει και ο Κωνσταντέλιας αλλά και ο Μεϊτέ.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.