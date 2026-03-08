MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Μάχη πρωτιάς απόψε στο Φάληρο – Τι ώρα και σε ποιο κανάλι θα δείτε το μεγάλο ντέρμπι

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι τον Ολυμπιακό στον Πειραιά για την 24η αγωνιστική της Super League.

Ο δικέφαλος που συγκατοικεί στην πρώτη θέση με τους Πειραιώτες και την ΑΕΚ, με 53 βαθμούς, ψάχνει θετικό αποτέλεσμα που θα τον πλασάρει ακόμα πιο ευνοϊκά στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου μετράει επιστροφές καθώς πιθανό είναι να ταξιδέψει και ο Ντεσπόντοφ ενώ ο Κένι αναμένεται να ξεκινήσει βασικός αφού τελικά δεν είχε κάτι σοβαρό στον τελευταίο του τραυματισμό. Βασικός αναμένεται να ξεκινήσει και ο Κωνσταντέλιας αλλά και ο Μεϊτέ.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.

Ολυμπιακός ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε πολίτες με δήθεν αγοραπωλησίες χρυσών λιρών – Τέσσερις συλλήψεις

MEDIA NEWS 12 ώρες πριν

Ναταλί Κάκαβα για Γιώργο Λιάγκα: Μπράβο που βλέπει ενημέρωση στο OPEN, παρόλο που ανήκει στον ΑΝΤ1

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Ανδρουλάκης: Η ειρήνευση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη διπλωματία, τη συνεννόηση και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Εξιχνιάστηκε υπόθεση ληστείας με ανθρωποκτονία στην Αργολίδα

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Πρόεδρος Ιράν: Δεν παραδινόμαστε, δεν θα επιτεθούμε σε γειτονικές χώρες εκτός αν το κάνουν πρώτες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Κιλκίς: Χειροπέδες σε τρεις άνδρες για ναρκωτικά – Κατασχέθηκαν περισσότερα από 150 γραμμάρια κάνναβης