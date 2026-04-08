Ολλανδία – Ελλάδα 11-14: Η Εθνική προκρίθηκε στην τελική φάση του World Cup

Την πρόκριση στην τελική φάση του World Cup εξασφάλισε η εθνική υδατοσφαίρισης των ανδρών. Με τον ασταμάτητο Στέλιο Αργυρόπουλο να σκοράρει επτά φορές (μετά τα έξι γκολ στο χθεσινό ματς με τη Σερβία), το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε 14-11 της Ολλανδίας στο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» της Αλεξανδρούπολης, κατέλαβε τη δεύτερη θέση του Α΄ ομίλου της προκριματικής φάσης και πήρε το εισιτήριο για το Σίδνεϊ, όπου θα φιλοξενηθούν τον Ιούλιο τα τελικά.

Η «γαλανόλευκη» θα παίξει πλέον τρία ματς για τις θέσεις 1-4, με την Ιταλία αύριο (9/4), με την Ουγγαρία το Μεγάλο Σάββατο (11/4) και λογικά με την Ισπανία την Κυριακή του Πάσχα (12/4), διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα, ώστε να έχει πιο βατό αντίπαλο στον προημιτελικό.

Η ελληνική ομάδα, που είχε για πρώτη φορά στη σύνθεσή της τον Δημήτρη Σκουμπάκη (είχε λείψει από τα δύο πρώτα ματς του τουρνουά), βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-2, περίπου δύο λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περιόδου, αλλά «απάντησε» με σερί 4-0 και πέρασε μπροστά 6-3, με τον Αργυρόπουλο να έχει ήδη τέσσερα γκολ. Οι Ολλανδοί μείωσαν προσωρινά σε 6-5, αλλά ένα γκολ του Σπάχιτς σε παίκτη παραπάνω (το οποίο καταλογίστηκε μετά από εξέταση του βίντεο, για το κατά πόσον η μπάλα είχε περάσει τη γραμμή) και ακόμη ένας «κεραυνός» από τον Αργυρόπουλο αποκατέστησαν το +3.

Οι «οράνιε» έκλεισαν το ημίχρονο με δύο επιτυχημένες προσπάθειες στον παίκτη παραπάνω και πήραν τα… πάνω τους. Με το ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου, ο Γκμπαντάμασι από τα 2μ. ισοφάρισε και λίγο αργότερα ο Ντε Βέερντ έδωσε προβάδισμα 9-8 στην Ολλανδία. Η εθνική συμπλήρωσε σχεδόν εννέα λεπτά χωρίς γκολ, μέχρι να βρει μία λύση στην κόντρα με τον Καλογερόπουλο, για να διαμορφώσει ο Νικολαϊδης σε παίκτη παραπάνω το 10-9, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο Χοφμάιερ ισοφάρισε, αλλά η «γαλανόλευκη» αξιοποίησε τις αποβολές που κέρδισε και, με τέρματα των Αργυρόπουλου και Κάκαρη, πήρε «κεφάλι» με 12-10. Ο Γιόριτ Φαν ντερ Βάιντεν «απάντησε» προσωρινά, ο Σκουμπάκης σκόραρε σε παίκτη παραπάνω, οι διαιτητές μετά από εξέταση του VAR ακύρωσαν το γκολ και έδωσαν επανάληψη της φάσης, αλλά ο διεθνής αμυντικός σκόραρε σχεδόν με… καρμπόν, σε μία φάση που αποβλήθηκε ο προπονητής των «οράνιε», Μπράνκο Μίτροβιτς. Η εθνική «έβγαλε» μία άμυνα με παίκτη λιγότερο και, όταν οι Ολλανδοί ρίσκαραν να επιτεθούν με επτά εναντίον έξι, ο Αργυρόπουλος έκλεψε την μπάλα και σούταρε από την άμυνα στην κενή εστία, διαμορφώνοντας το τελικό 14-11.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ολλανδία): 3-4, 4-4, 2-2, 2-4