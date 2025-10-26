Οι ενδεκάδες στο ΠΑΟΚ – Βόλος

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Βόλο στην Τούμπα (26/10, 19:30, Novasports Prime) με στόχο τη νίκη για να διατηρηθεί στην κορυφή της Stoiximan Super League. Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Σε σύγκριση με το παιχνίδι της Πέμπτης στη Λιλ, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε συνολικά επτά τελικές, αφού έδωσε φανέλα βασικούς στους Σάστρε, Λόβρεν, Τέιλορ, Οζντόεφ, Ιβάνουσετς, Τάισον και Γιακουμάκη.

Υπενθυμίζεται, ότι εκτός αποστολής είχαν μείνει λόγω τραυματισμού, οι Καμαρά, Κεντζιόρα και Πέλκας, ενώ προφανώς ο Λουτσέσκου θέλησε να δώσει ανάσες σε Κωνσταντέλια και Ζίβκοβιτς, που ξεκινήσουν από τον πάγκο, το ματς με τον Βόλο.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ντεσπόντοβ, Ιβάνουσετς, Τάισον, Γιακουμάκης.

Ο πάγκος του ΠΑΟΚ: Γκουγκεσασβίλι, Μοναστηρλής, Κένι, Βολιάκο, Μπάμπα, Θυμιάνης, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Μπέρδος, Τσάλοφ, Μύθου.

Η ενδεκάδα του Βόλου: Σιαμπάνης, Μύγας, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Σόρια, Μπουζούκης, Φορτούνα, Χάμουλιτς, Λάμπρου, Χουάνπι και Τζόκα

Στον πάγκο του Βόλου: Αντελέγε, Λαγωνίδης, Προύντζος, Γρόσδης, Σινανάι, Τασιούρας, Πίντσι, Θαρθάνα, Μακνί