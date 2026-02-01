MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι ενδεκάδες στο ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τον Πανσερραϊκό αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ για τη 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Η σημερινή αναμέτρηση γίνεται στη σκιά της ανείπωτης τραγωδίας στη Ρουμανία όπου επτά φίλοι του Δικεφάλου έχασαν τη ζωή τους σε σοκαριστικό τροχαίο ταξιδεύοντας για την αγαπημένη τους ομάδα.

Η Τούμπα αναμένεται να είναι κατάμεστη αφού η ΠΑΕ όρισε γενική είσοδο στα πέντε ευρώ, προκειμένου όσο το δυνατόν περισσότεροι φίλοι του ΠΑΟΚ να βρεθούν σήμερα στην Τούμπα και να τιμήσουν τη μνήμη των αδικοχαμένων αετόπουλων.

Πριν από λίγο έγιναν γνωστές οι αρχικές ενδεκάδες των δύο ομάδων για την αποψινή αναμέτρηση:

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ, Καμαρά, Ζαφείρης, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Ντεσπόντοφ, Γερεμέγεφ.

Πανσερραϊκός: Τσομπανίδης, Γεωργιάδης, Αρμουγκόμ, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Φέλτες, Λιάσος, Δοϊρανλής, Καρέλης, Ριέρα, Τεϊσέιρα.

ΠΑΟΚ

