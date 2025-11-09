Οι ενδεκάδες στο Άρης – Αστέρας Τρίπολης

Τον Αστέρα Τρίπολης υποδέχεται σήμερα (15:00) στο Κλεάνθης Βικελίδης ο Άρης για τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Νωρίτερα έγιναν γνωστές οι αρχικές συνθέσεις των δύο ομάδων για τη σημερινή αναμέτρηση.

Άρης (Χιμένεθ): Διούδης, Φαντιγκά, Σούντμπεργκ, Άλβαρο, Τεχέρο, Μόντσου, Ράτσιτς, Μορουτσάν, Γαλανόπουλος, Σίστο, Μορόν.

Αναπληρωματικοί: Aθανασιάδης, Αλφαρέλα, Φρίντεκ, Πέρεθ, Ντούντου, Νινγκ, Μάικιτς, Παναγίδης, Ρόουζ, Γιαννιώτας.

Αστέρας Aktor (Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Σιλά, Γιαμπλόνσκι, Τσίκο, Καλτσάς, Κετού, Μπαρτόλο, Τζοακίνι.

Αναπληρωματικοί: Τσιντώτας, Αγγελίδης, Σίπτσιτς, Τζανδάρης, Γκονζάλες, Εμμανουηλίδης, Καστάνο, Όκο, Πομόνης, Μεντιέτα, Χαραλαμπόγλου.