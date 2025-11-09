MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι ενδεκάδες στο Άρης – Αστέρας Τρίπολης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τον Αστέρα Τρίπολης υποδέχεται σήμερα (15:00) στο Κλεάνθης Βικελίδης ο Άρης για τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Νωρίτερα έγιναν γνωστές οι αρχικές συνθέσεις των δύο ομάδων για τη σημερινή αναμέτρηση.

Άρης (Χιμένεθ): Διούδης, Φαντιγκά, Σούντμπεργκ, Άλβαρο, Τεχέρο, Μόντσου, Ράτσιτς,  Μορουτσάν, Γαλανόπουλος, Σίστο, Μορόν.

Αναπληρωματικοί: Aθανασιάδης, Αλφαρέλα, Φρίντεκ, Πέρεθ, Ντούντου, Νινγκ, Μάικιτς, Παναγίδης, Ρόουζ, Γιαννιώτας.

Αστέρας Aktor (Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Σιλά, Γιαμπλόνσκι, Τσίκο, Καλτσάς, Κετού, Μπαρτόλο, Τζοακίνι.

Αναπληρωματικοί: Τσιντώτας, Αγγελίδης, Σίπτσιτς, Τζανδάρης, Γκονζάλες, Εμμανουηλίδης, Καστάνο, Όκο, Πομόνης, Μεντιέτα, Χαραλαμπόγλου.

Άρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Βάνα Μπάρμπα για Απόστολο Γκλέτσο: Η Σοφία Μουτίδου τον πρόσβαλε, πώς ξέρει ότι λέει ψέματα;

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: “Το ΥΠΠΟ δεν νοείται να μπει στα σπίτια και στα timelines των υπαλλήλων του”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Αχαΐα: Την Τρίτη απολογούνται οι ανήλικοι για την διακίνηση και χρήση ναρκωτικών σε σχολείο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησαν οι περιπολίες και οι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. σε οικισμούς Ρομά – Ομάδα ΟΠΚΕ στον οικισμό Αγία Σοφία στα Διαβατά – Δείτε βίντεο

MEDIA NEWS 21 ώρες πριν

Γερμανού κατά Μουτίδου: “Ο όρος οικοδέσποινα εμπεριέχει και την έννοια της φιλοξενίας, οφείλεις να φιλοξενείς με ευγένεια”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 18 ώρες πριν

Επίδομα γέννησης έως €3.000: Δήμοι στην Ελλάδα θα ξεκινήσουν τη χορήγηση