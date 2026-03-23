Οι εκπλήξεις στον Επετειακό 20ο Μαραθώνιο “Μέγας Αλέξανδρος” – Η πλούσια κοινωνική προσφορά του ΜΕΑΣ Τρίτων και η αναγέννηση του αθλητικού τμήματος

Οι εκπλήξεις που αναμένονται στον Επετειακό 20ο Διεθνή Μαραθώνιο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – bwin και στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης – ZeniΘ, το σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα του ΜΕΑΣ Τρίτων και η αναγέννηση του αθλητικού τμήματος του ιστορικού συλλόγου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν με δημοσιογράφους ο πρόεδρος του Τρίτωνα, Νίκος Κωνσταντινίδης και ο γενικός διευθυντής των δύο μεγαλύτερων αθλητικών διοργανώσεων της Βόρειας Ελλάδας, Δρόσος Χριστόπουλος.

Καθώς μετράμε αντίστροφα για το κλείσιμο των εγγραφών στον Επετειακό 20ο Διεθνή Μαραθώνιο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – bwin, τόσο ο Πρόεδρος του Τρίτωνα, όσο και ο Γενικός Διευθυντής της διοργάνωσης εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ανταπόκριση του κόσμου και το μεγάλο ενδιαφέρον δρομέων από κάθε γωνιά του πλανήτη να συμμετάσχουν στην επετειακή διοργάνωση, είτε τρέχοντας την ιστορική μαραθώνια διαδρομή Πέλλα – Θεσσαλονίκη, είτε συμμετέχοντας σε έναν από τους παράλληλους Δρόμους Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος 10.000μ και 5.000μ.

«Ο ΜΕΑΣ Τρίτων είναι ένας από τους πιο ιστορικούς συλλόγους της Θεσσαλονίκης και έχει προσφέρει πολλά στην πόλη. Είναι ο σύλλογος που διοργανώνει τις δύο μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις της Βόρειας Ελλάδας, τον Διεθνή Μαραθώνιο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και τον Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης, διοργανώσεις που, εκτός από αθλητικές, έχουν και σημαντικές κοινωνικές, πολιτιστικές και τουριστικές προεκτάσεις, αφήνοντας μία σημαντική παρακαταθήκη στην πόλη. Παράλληλα, το όραμα της νέας διοίκησης του συλλόγου περιλαμβάνει την περαιτέρω ενίσχυση των αθλητικών τμημάτων του Τρίτωνα, ο οποίος έχει καταγράψει σημαντικές επιτυχίες και διακρίσεις από το 1957 έως και σήμερα», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΜΕΑΣ Τρίτων, Νίκος Κωνσταντινίδης.

Επίσης, επεσήμανε ότι ο «Νυχτερινός» πρέπει να επιστρέψει στη «βάση» του, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και εξέφρασε την πίστη του ότι σύντομα η επιθυμία χιλιάδων δρομέων θα γίνει πραγματικότητα. «Είμαστε σε συζητήσεις με το Δήμο Θεσσαλονίκης, έχουμε ήδη πραγματοποιήσει επαφές με σημαντικούς φορείς της πόλης, όπως ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και θεωρώ ότι θα έχουμε μια θετική έκβαση, γιατί θα αποτελέσει μία win-win συνθήκη για όλους. Εφόσον αυτό επιτευχθεί και ο “Νυχτερινός” επιστρέψει στο κέντρο της πόλης, εκεί όπου “γεννήθηκε”, η διοργάνωση θα εμπλουτιστεί με μία σειρά από πολύ ωραίες παράλληλες δράσεις που ετοιμάζουμε», ανέφερε σχετικά ο κ. Κωνσταντινίδης.

Ο Γενικός Διευθυντής των δύο διοργανώσεων, Δρόσος Χριστόπουλος, προανήγγειλε ευχάριστες εκπλήξεις και ξεχωριστές παράλληλες δράσεις στον επερχόμενο Επετειακό Διεθνή Μαραθώνιο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – bwin της 26ης Απριλίου 2026. Σημείωσε ότι το ενδιαφέρον των δρομέων είναι αυξημένο και ότι ήδη έχουν εγγραφεί πολλοί ξένοι δρομείς από κάθε γωνιά του πλανήτη. Παράλληλα, κάλεσε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επετειακή διοργάνωση, να σπεύσουν, καθώς οι ομαδικές εγγραφές ολοκληρώνονται στις 27 Μαρτίου και οι ατομικές την 1η Απριλίου. «Θα έχουμε τους περισσότερους τεχνικούς και περισσότερους εθελοντές από κάθε άλλη φορά, χιλιάδες δρομείς κάθε ηλικίας, καθώς και άτομα με αναπηρία, αφού στις διοργανώσεις μας μπορούν να συμμετέχουν όλοι. Πιστεύουμε πως θα είναι μία διοργάνωση αξέχαστη», ανέφερε σχετικά.

Όσον αφορά τον «Νυχτερινό», σημείωσε ότι ακόμη και όταν το μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό «πάρτι» της χώρας επιστρέψει στο «σπίτι» του, η δρομική διοργάνωση του δυτικού τομέα της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης θα διατηρηθεί, καθώς έχει ήδη «αγκαλιαστεί» από την τοπική κοινωνία και τις δημοτικές αρχές.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο τμήμα στίβου του Συλλόγου, το οποίο επί 25 χρόνια, έως το 2020, βρισκόταν στην κορυφή των σωματείων της Βόρειας Ελλάδας και ανάμεσα στα κορυφαία της χώρας. Μετά την αγωνιστική κάμψη της τελευταίας τετραετίας, επανέρχεται δυναμικά με ένα αγωνιστικό τμήμα που διαθέτει, μεταξύ άλλων, οκτώ διεθνείς αθλητές/αθλήτριες, μέλη των εθνικών ομάδων, καθώς και ένα πλήρως οργανωμένο, πρότυπο τμήμα αθλητικών ακαδημιών.

Ειδική μνεία έγινε, επίσης, στην πλούσια κοινωνική προσφορά του ΜΕΑΣ Τρίτων, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τη στήριξη 87 κοινωνικών φορέων και την ανάπλαση υποδομών της Θεσσαλονίκης, όπως οι πρόσφατες παρεμβάσεις κόστους 35.000 ευρώ στο γήπεδο 5×5 της Τριανδρίας, με τη σημαντική συμβολή της εταιρείας ΑΝΑΔΟΜΩ.