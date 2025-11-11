Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Πού θα δείτε Άρη, Παναθηναϊκό και τα υπόλοιπα παιχνίδια

«Έντονο» ελληνικό χρώμα έχει το σημερινό (11/11) τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στο Παρίσι για το παιχνίδι απέναντι στην Παρί τον Άρη να υποδέχεται την Μπαχτσεσεχίρ και την Καρδίτσα να παίζει εντός έδρας με αντίπαλο την Οστάνδη.

Αναλυτικά το αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας:

12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals

18:00 Novasports Prime Ντουμπάι – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals

19:45 Novasports 6HD Φενέρμπαχτσε – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

20:00 Novasports 4HD Άρης – Μπαχτσεσεχίρ Euroleague

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Καρδίτσα – Οστάνδη FIBA Basketball Champions League

21:05 Novasports Start Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπασκόνια Euroleague

21:30 Novasports 5HD Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

21:30 Novasports 3HD Βίρτους Μπολόνια – Αναντολού Εφές Euroleague

21:30 Novasports 2HD Παρτίζαν – Μονακό Euroleague

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals

22:00 Novasports Prime Παρί – Παναθηναϊκός Euroleague

22:00 Mega News Λυών – Βόλφσμπουργκ UEFA Women’s Champions League