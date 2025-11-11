MENOY

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Πού θα δείτε Άρη, Παναθηναϊκό και τα υπόλοιπα παιχνίδια

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Έντονο» ελληνικό χρώμα έχει το σημερινό (11/11) τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στο Παρίσι για το παιχνίδι απέναντι στην Παρί τον Άρη να υποδέχεται την Μπαχτσεσεχίρ και την Καρδίτσα να παίζει εντός έδρας με αντίπαλο την Οστάνδη.

Αναλυτικά το αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας:

12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals
18:00 Novasports Prime Ντουμπάι – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals
19:45 Novasports 6HD Φενέρμπαχτσε – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague
20:00 Novasports 4HD Άρης – Μπαχτσεσεχίρ Euroleague
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Καρδίτσα – Οστάνδη FIBA Basketball Champions League
21:05 Novasports Start Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπασκόνια Euroleague
21:30 Novasports 5HD Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague
21:30 Novasports 3HD Βίρτους Μπολόνια – Αναντολού Εφές Euroleague
21:30 Novasports 2HD Παρτίζαν – Μονακό Euroleague
21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals
22:00 Novasports Prime Παρί – Παναθηναϊκός Euroleague
22:00 Mega News Λυών – Βόλφσμπουργκ UEFA Women’s Champions League

ΚΑΕ Άρης

