Ο Ζινεντίν Ζιντάν αναλαμβάνει τη Γαλλία μετά το Μουντιάλ

|
THESTIVAL TEAM

Τέσσερα χρόνια μακριά από τους πάγκους είναι αρκετά για τον Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή του.

Ο Ζινεντίν Ζιντάν παραμένει ανενεργός προπονητικά από το 2021, όταν και αποχώρησε από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Έκτοτε είχε πάρα πολλές προτάσεις από συλλόγους αλλά και εθνικές ομάδες, ωστόσο αποφάσισε να ξεκουραστεί.

Πλέον είναι έτοιμος να επιστρέψει δράση, εκφράζοντας δημόσια την επιθυμία του να ξανακάτσει στους πάγκους.

Σύμφωνα με την “AS”, ο “Ζιζού” είναι σίγουρο ότι θα αναλάβει την Εθνική Γαλλίας μετά το Μουντιάλ του 2026, αντικαθιστώντας τον Ντιντιέ Ντεσάμπ.

Ο δεύτερος έχει ενημερώσει ότι θέλει να αποχωρήσει μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, προκειμένου να επιστρέψει σε κάποιο σύλλογο.

