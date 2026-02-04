Ο Βασίλης Σπανούλης κλώτσησε τις πινακίδες μετά την αποτυχημένη προσπάθεια του Νέντοβιτς να καρφώσει – Δείτε βίντεο
Από το κακό στο χειρότερο πηγαίνει η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στην Euroleague.
Συγκεκριμένα, η Μονακό ηττήθηκε με 104-87 από τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας και έφτασε τις τέσσερις σερί ήττες στην Euroleague, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να αντιμετωπίζει αγωνιστικά αλλά κυρίως εξωαγωνιστικά προβλήματα.
Ο Έλληνας προπονητής βλέπει την ομάδα του να “γονατίζει” από τα οικονομικά προβλήματα και την αβεβαιότητα, αδυνατώντας να πιστέψει τις ενέργειες κάποιων παικτών, όπως αυτή του Νεμάνια Νέντοβιτς στη Λιθουανία.
Ο Σέρβος γκαρντ, ο οποίος έπαιξε μόλις 15 λεπτά κόντρα στη Ζαλγκίρις, βγήκε στον αιφνιδιασμό και ενώ ήταν μόνος του με το καλάθι επέλεξε να καρφώσει αλλά απέτυχε.
Στο θέαμα του αποτυχημένου καρφώματος, ο Βασίλης Σπανούλης δεν άντεξε και έριξε μια κλωτσιά στην διαφημιστική πινακίδα.
Δείτε το βίντεο:
Nemanja Nedovic missed the dunk in transition and Vassilis Spanoulis COULD NOT BELIEVE IT— Eurohoops (@Eurohoopsnet) February 3, 2026
😬 pic.twitter.com/1IxPLKoO5S