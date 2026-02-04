Ο Βασίλης Σπανούλης κλώτσησε τις πινακίδες μετά την αποτυχημένη προσπάθεια του Νέντοβιτς να καρφώσει – Δείτε βίντεο

Από το κακό στο χειρότερο πηγαίνει η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στην Euroleague.

Συγκεκριμένα, η Μονακό ηττήθηκε με 104-87 από τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας και έφτασε τις τέσσερις σερί ήττες στην Euroleague, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να αντιμετωπίζει αγωνιστικά αλλά κυρίως εξωαγωνιστικά προβλήματα.

Ο Έλληνας προπονητής βλέπει την ομάδα του να “γονατίζει” από τα οικονομικά προβλήματα και την αβεβαιότητα, αδυνατώντας να πιστέψει τις ενέργειες κάποιων παικτών, όπως αυτή του Νεμάνια Νέντοβιτς στη Λιθουανία.

Ο Σέρβος γκαρντ, ο οποίος έπαιξε μόλις 15 λεπτά κόντρα στη Ζαλγκίρις, βγήκε στον αιφνιδιασμό και ενώ ήταν μόνος του με το καλάθι επέλεξε να καρφώσει αλλά απέτυχε.

Στο θέαμα του αποτυχημένου καρφώματος, ο Βασίλης Σπανούλης δεν άντεξε και έριξε μια κλωτσιά στην διαφημιστική πινακίδα.

Δείτε το βίντεο: