Ο Τζόκοβιτς κάνει προπόνηση και χορεύει συρτάκι – Δείτε το βίντεο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αγαπάει τη χώρα μας και αυτό το αποδεικνύει συνέχεια.

Βίντεο που ανέβασε στα social media, δείχνει τον κορυφαίο Σέρβο τενίστα να κάνει προπόνηση χορεύοντας συρτάκι, υπό την μουσική υπόκρουση του «Ζορμπά».

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες ο Νόβακ Τζόκοβιτς έπαιξε μαζί με τον Στέφανο Τσιτσιπά στο διπλό ανδρών στο τουρνουά τένις του Indian Wells.

Οι δύο τενίστες αγωνίστηκαν για πρώτη φορά μαζί σε διπλό και αναμετρήθηκαν στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης με τους πολύπειρους Μαρσέλο Αρέβαλο/Μάτε Πάβιτς, Νο 3 του ταμπλό, όπου και επικράτησαν εύκολα με 6-3 και 6-2, σε μόλις 53 λεπτά.

