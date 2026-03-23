MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Τσιτσιπάς γνώρισε βαριά ήττα από τον Φις και είπε “αντίο” στο Miami Open

|
THESTIVAL TEAM

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε πολύ εύκολα από τον Αρτούρ Φις (6-0, 6-1) και αποκλείστηκε από το Miami Open μετά την ήττα μέσα σε 55 λεπτά.

Ο Έλληνας τενίστας βρέθηκε σε κακή ημέρα, με αρκετά αβίαστα λάθη, νεύρα αλλά και παράπονα προς τον chair umpire για τον φωτισμό του court και για αποφάσεις των ηλεκτρονικών συστημάτων.

Το ματς ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για τον Τσιτσιπά, ο οποίος δέχθηκε άμεσα break και είδε τον Γάλλο να χτίζει γρήγορα προβάδισμα (2-0).

Ο Φις συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, κυριαρχώντας πλήρως και φτάνοντας στο 6-0 του πρώτου σετ χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης.

Στο δεύτερο σετ η εικόνα δεν άλλαξε σημαντικά. Ο Φις έκανε εκ νέου break από το ξεκίνημα και προηγήθηκε με 2-0, με τον Τσιτσιπά να κατακτά το μοναδικό του game στο τρίτο game (2-1).

Ωστόσο, ο Γάλλος «έτρεξε» νέο σερί, φτάνοντας άνετα στο 6-1 και «σφραγίζοντας» την πρόκριση.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Hard Rock Stadium, ο Τσιτσιπάς εξέφρασε έντονα παράπονα προς τον umpire, Γκρεγκ Άλενσγουορθ, θεωρώντας πως ο φωτισμός επηρέασε την απόδοσή του.

«Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Με έχεις δει ποτέ να σερβίρω και να αστοχώ σε forehand συνέχεια; Δεν μπορώ να δω την μπάλα», του είπε.

Στον επόμενο γύρο, ο Φις θα αντιμετωπίσει τον Βαλεντίν Βασερό, συνεχίζοντας την πορεία του στο τουρνουά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

