Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταδικάζει την απόδοση των διαρροών στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Στις διαρροές που αποδίδονται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημειώνοντας: «Τη στιγμή που υπονομεύονται οι δημοκρατικοί θεσμοί και το κράτος Δικαίου, ο ρόλος του ΠτΔ είναι κρίσιμος και δεν είναι αυτός του σχολιαστή, μέσω διαρροών, της πολιτικής κατάστασης. Ο ρόλος του είναι να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων».

Υποστηρίζει ακόμη η Κουμουνδούρου: «Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και ισχυρή προοδευτική πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, για να σταματήσει η θεσμική και όχι μόνο κρίση, για να υπάρξει δημοκρατική διέξοδος.

Υπάρχει όμως και άλλο ένα στοιχείο που δεν πρέπει να υποτιμηθεί και προκύπτει αναντίρρητα από το δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής. Τα σχέδια που καταστρώνουν και διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου, δεν μπορούν να πείσουν ούτε το Προεδρικό Μέγαρο.

Να μην γίνουν τα προβλήματα της “γαλάζιας πολυκατοικίας”, προβλήματα της χώρας ξανά».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ