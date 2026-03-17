Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμεινε εκτός τουρνουά της Βαρκελώνης λόγω κατάταξης

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποχώρησε άλλες οκτώ θέσεις και βρίσκεται πλέον στο Νο 51 -με 995 βαθμούς- στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, που ανακοινώθηκε χθες.

Ο 27χρονος πρωταθλητής μένει έτσι εκτός Top 50 της παγκόσμιας κατάταξης για πρώτη φορά μετά από σχεδόν οκτώ χρόνια (Απρίλιος 2018). Αυτό βέβαια έχει συνέπειες για τον Ελληνα πρωταθλητή, καθώς έμεινε εκτός λίστας από το τουρνουά της Βαρκελόνης, που θα διεξαχθεί από τις 11 μέχρι τις 19 Απριλίου.

Να σημειωθεί πως ο Τσιτσιπάς έχει φθάσει τέσσερις φορές στον τελικό του συγκεκριμένου τουρνουά, χωρίς όμως να καταφέρει να κατακτήσει τον τίτλο. Συνολικά έχει εφτά συμμετοχές στο ATP 500 τουρνουά στην πρωτεύουσα της Καταλονίας. Στο μεταξύ με παίκτη από τα προκριματικά θα ξεκινήσει την πορεία του στο Miami Open (18-29 Μαρτίου), όπως προέκυψε από τη χθεσινή κλήρωση, με τον νικητή να αντιμετωπίζει στο β’ γύρο τον Αυστραλό, Αλεξ ντε Μινόρ, Νο 6 στην παγκόσμια κατάταξη.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ