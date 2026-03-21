Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διέλυσε τον Ντε Μινόρ και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Miami Open

Ο Άλεξ Ντε Μινόρ είναι ο… καλύτερος αντίπαλος για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος βρίσκει σχεδόν πάντα τον τρόπο να τον κερδίζει σε όποια αγωνιστική κατάσταση κι αν βρίσκεται.

Μετά από μία ώρα και 27 λεπτά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, Νο51 του κόσμου, επικράτησε με 6-3, 7-6(3) του Αυστραλού και Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης, σημειώνοντας την 12η νίκη του σε 13 μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας πανηγύρισε τη δεύτερη φετινή νίκη του κόντρα σε παίκτη του Top 10μετά από εκείνη κόντρα στον Τέιλορ Φριτς (United Cup), αλλά και την πρώτη σε ATP Masters 1000 μετά τον τελικό του Μόντε Κάρλο (2024) απέναντι στον Κάσπερ Ρουντ.

Επόμενος αντίπαλός του στους 32 του Miami Open ο Γάλλος Αρτούρ Φιλς, με τον αγώνα να είναι προγραμματισμένος στις 16:00.

Όσον αφορά στην έκβαση του αγώνα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κράτησε άνετα το σερβίς του στο πρώτο σετ και με ένα μπρέικ το κατέκτησε με 6-3.

Ο Τσιτσιπάς συνέχισε εντυπωσιακά και στο δεύτερο σετ, καθώς στα πρώτα service games τα κατέκτησε χωρίς να πάρει πόντο, όμως ο Ντε Μινόρ κράτησε το σερβίς του (6-6). Οι δυο τενίστες οδηγήθηκαν σε tie break και εκεί ο Τσιτσιπάς επικράτησε με 7-3.

Στέφανος Τσιτσιπάς

